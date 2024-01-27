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Kağıthane'de saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum'dan yardım istedi: Hayatım bitti

27.01.2024 14:45 | Son Güncelleme:
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Kağıthane'de devam etti. O sırada Kurum'un yanına gelen genç bir kız, bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek Kurum'dan yardım istedi. 1 ay önceki olayın hayatını mahvettiğini belirten kız, "Ne okula gidebiliyorum, ne sokağa çıkabiliyorum" dedi.

Kağıthane'de saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum'dan yardım istedi: Hayatım bitti

Kağıthane'de bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yanına gelen 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, saldırganların bulunmasında yardım istedi. Kurum, "Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve bütün birimlerle uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

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GENÇ KIZ YARDIM İSTEMEK İÇİN KOŞTU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'yi ziyaret etti. AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı ile kahvaltı programında bir araya gelen Kurum, daha sonra; Kağıthane Meydanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti, esnafın sorun ve önerilerini dinledi. Ziyareti sırasında, yaklaşık bir ay önce gece sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, Kurum'un yanına gelerek saldırganın bulunması konusunda yardım istedi. Zengin, “36 gün oldu, ne okula gidebiliyorum, ne sokağa çıkabiliyorum, hayatım bitti, okul hayatım bitti ve adam hala yakalanamadı" dedi.

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Zengin, Kurum'a 'Sizden tek ricam, destek olmanız" dedi. Kurum kadına, "Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz takip ediyor, İnşallah yakalayacağız" şeklinde yanıt verdi.

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"EVİNİZE GÜVENLE GİRECEKSİNİZ"

Kurum, “Takip ediyoruz, arkadaşlarımız süreci birebir takip ediyor, bizim yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanınızdayız. Bizim İstanbul'da inşallah en önemli işlerimizden biri sizin huzurunuz ve güvenliğiniz. Bunun için tüm büyükşehir ekiplerimizle, emniyet birimlerimiz, ilçe belediyelerimizle gerekli mücadeleyi yapacağız. Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve bütün birimlerle uyum içerisinde çalışacağız" dedi.
Kurum daha sonra Kağıthane Meydanı'nda yer alan dükkanları gezdi, esnafla sohbet etti, basın mensuplarına tatlı ve tantuni ikram etti. Kurum ziyaretleri sonrasında Kağıthane'den ayrıldı. (DHA)

7e1c75b8dc20f702f431684698a7720bBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Murat Kurum
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