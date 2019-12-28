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  4. Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 21:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan lüks otomobil önce takla attı sonra cayır cayır yandı. Hurdaya dönen otomobilde sürücüsü ve oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Cemal K., Almanya plakalı lüks otomobiliyle il merkezine seyir halindeyken yağmur nedeniyle hastane kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Taklalar atarak ancak durabilen lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilden son anda çıkan sürücü Cemal K. ve yanında bulunan oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Maddi değeri 2 milyon TL olduğu öğrenilen otomobil hurdaya döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kazası

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