HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta herkes oraya akın ediyor! Deprem sonrası nüfus artışı şaşırttı

Kahramanmaraş'ta herkes oraya akın ediyor! Deprem sonrası nüfus artışı şaşırttı

18.04.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat tarihli depremlerin ardından bölgeden diğer illere büyük göç yaşanırken depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir ilçede ise durum tam tersi. Depremden önce nüfusu 22 bin 500 olan Çağlayancerit'in deprem sonrası nüfusu şaşırttı. Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun "Bizim zeminimiz çok sağlamdır. Dolayısıyla Kahramanmaraş ve diğer ilçelerden zarar görmüş vatandaşlarımız bizim ilçeye akın ediyor" açıklamasında bulundu. İlçede ticaret devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta herkes oraya akın ediyor! Deprem sonrası nüfus artışı şaşırttı

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Depremlerden en az etkilenen ilçelerden Çağlayancerit'in 22 bin 500 olan nüfusu, depremden sonra artış gösterdi.

AA-20230418-30885501-30885483-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

Çok sayıda afetzede, yıkıcı depremlerin ve devam eden sarsıntıların ardından ilçeye gelerek yakınlarının yanında veya çadırlarda kalmaya başladı.

AA-20230418-30885501-30885491-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, AA muhabirine, Çağlayancerit'in diğer ilçelere göre depremden az etkilendiğini söyledi.

AA-20230418-30885501-30885485-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

İlçeye bağlı mahallelerde hasar meydana geldiğini ifade eden Sarıaltun, "Komşumuz olan Türkoğlu, Pazarcık ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerine baktığımızda, bizim ilçemizde zarar çok az diyebiliriz. 3 mahallemizde ağır hasar var. Mahallemizin birinde 4 kaybımız var. İlçe merkezinde sadece iki can kaybımız var." dedi.

AA-20230418-30885501-30885496-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

İLÇEDE İKİ NOKTADA KONTEYNER KENT KURULUYOR

Sarıaltun, çadır ihtiyacının çözüldüğünü anlatarak, "İki yerde konteyner kent kuruluyor. Konteyner kente, ihtiyaç sahiplerimiz yavaş yavaş yerleşiyor. İlçemizde yaşam iyi. Aşevimizde 2 bin kişilik yemek çıkıyor. Yemekler 4 yerde dağıtılıyor. İnsanlar geliyor ve çadırlarda yemeklerini yiyorlar." diye konuştu.

AA-20230418-30885501-30885488-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

İlçe merkezinde sadece üç evin depremde zarar gördüğüne işaret eden Sarıaltun, şunları kaydetti:

"Ticaret devam ediyor. Her yer çalışıyor, ticarethanelerimiz çalışıyor. Bizim zeminimiz çok sağlamdır. Dolayısıyla Kahramanmaraş ve diğer ilçelerden zarar görmüş vatandaşlarımız bizim ilçeye akın ediyor. İlçemizin nüfusu yüzde 60-70 artmış durumda. Vatandaş burayı sağlıklı buluyor. Gelenlerden kiminin cenazesi var, evi yıkılmış, kimisi de yakınını getiriyor. Gelenler çadır kentte kalıyorlar, kimisi de yakınlarının yanında kalıyor. Gelen misafirlerimizin çoğu buralı. Akrabası var, evi yıkılmış, nereye gidecek? Çağlayancerit'e geliyor. Böylece nüfus artışı oluyor."

AA-20230418-30885501-30885495-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

İlçe esnafından Halil Baykut ise büyük bir deprem yaşadıklarını anlatarak, "Allah'ım bir daha o günleri yaşatmasın. İşlerimiz devam ediyor. Evimize yerleştik, evimizde yaşıyoruz. Depremi en az zararla atlatan ilçe Çağlayancerit." ifadelerini kullandı.

AA-20230418-30885501-30885494-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885487-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885484-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885482-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885490-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885493-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885500-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885499-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885498-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885486-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885497-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885492-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

AA-20230418-30885501-30885489-KAHRAMANMARASTA_DEPREMDEN_EN_AZ_ETKILENEN_ILCELERDEN_CAGLAYANCERITIN_NUFUSU_YAKLASIK_YUZDE_60_ARTTI

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı!Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği cinayetlerin görüntüleri ortaya çıktı!
Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'
AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Hangi parti, hangi ilde kaç milletvekili çıkartacak?

Hangi parti, hangi ilde kaç milletvekili çıkartacak?

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

İlginizi Çekebilir

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.