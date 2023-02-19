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Kahramanmaraş'ta talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

19.02.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta bir kişi enkaz başında hayatını kaybetti. Aktarılan bilgiye göre enkaz çalışmalarını izleyen adamın başında, bir kepçenin kaldırdığı molozlar isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan adam olay yerine hayatını kaybetti. Mustafa Kalın’ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'ta talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir kişi enkaz başında hayatını kaybetti. Bir kepçenin kaldırdığı molozların başına çarpması sonucu kanlar içinde yere yığılan Mustafa Kalın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

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ENKAZ BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 58 yaşındaki Mustafa Kalın, damadıyla beraber yakınlarının yaşadığı binanın enkazının başına geldi. Bir süre enkaz başında bekledikten sonra damadı arabayı getirmeye gitti. Kalın, o sırada çalışmaları izlemeye devam etti. Kepçe operatörünün enkazdan kaldırdığı molozlar talihsiz adamın başına isabet etti. Mustafa Kalın kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kepçe operatörünü emniyete götürdü.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Mustafa Kalın’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Acılı aile hayatını kaybeden Kalın için gözyaşlarına boğuldu.

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"KEPÇE VURDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yaşananları anlatan Arif Özer, “Benim 30 yıllık müşterim. Geldi, konuştuk. Ben camiye gittim. Geldim kalabalıktı, damadı çağırdı. Kepçe vurduğunu söylediler. Depremzede değildi. Ebru apartmanında akrabası olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ta oturuyor. Daha önceden tanıyordum. Dün yine buraya gelmişti. 5 ve 10 dakika arasında gitti” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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