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  4. Kahreden ölüm! Hiç göremedi ama çocuğunun adını kağıda yazarak koydu

Kahreden ölüm! Hiç göremedi ama çocuğunun adını kağıda yazarak koydu

28.11.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 9 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan 25 yaşındaki Vahide Bozer Yaman hayatını kaybetti. Vahide Bozer Yaman ise göremediği erkek çocuğunun ismini kağıda yazarak Buğra konulmasını istediği belirtildi.

Kahreden ölüm! Hiç göremedi ama çocuğunun adını kağıda yazarak koydu

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane SGK İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve doğum izni için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine gelen Vahide Bozer Yaman, 9 Kasım günü koronavirüse yakalanarak Kadirli Devlet Hastanesine müracaat etti.

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Aynı zamanda 9 aylık hamile olan genç kadın hastaneye yatış yaparak Covid-19 servisinde tedaviye başlandı. Hastanede 3 gün kalan kadın, daha sonra taburcu edildi. Sağlık durumu kötüye giden kadın bir gün sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye yatış yaptı. Ancak burada da sağlık durumu yine kötüye giden Vahide Bozer Yaman, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

SEZARYEN İLE ÇOCUĞU ALINDI, HAYATINI KAYBETTİ

Sezaryen ile çocuğu alınan kadın, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Adana Şehir Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören Vahide Bozer Yaman, 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Bozer Yaman Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde toprağa verildi.

ANNESİ HASTANENİN İHMALİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Annesi Güngör Bozer, genç kadının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Bozer, “Kızım burada koronavirüse yakalandı. Kadirli Devlet Hastanesi’ne gitti. Taburcu etmişler eve gönderdiler. Durumu kötüleşti. Daha sonra burada başka bir hastaneye götürdük. Orada birkaç gün kaldı. Adana’da Hatay’da yer bulmuşlar oraya sevk ettiler. Adana’ya götürdüler. Her gün dua ettim namaz kıldım. Ama sabah telefon geldi. Vahide’yi kaybettik dediler. Ciğerim yanıyor. Çocuğunun kokusunu alamadan gitti yavrum” şeklinde konuştu.

GÖREMEDİĞİ ÇOCUĞUNUN ADINI KAĞIDA YAZARAK KOYDU

3 yaşında bir kız çocuğu daha olan Vahide Bozer Yaman ise göremediği erkek çocuğunun ismini kağıda yazarak Buğra konulmasını istediği belirtildi. Vahide Bozer Yaman’ın ölümündeki iddialarla ilgili Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şamil Gerek iddialar hakkında soruşturma açacaklarını belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Osmaniye
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