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'Kalemiz, asla olmaz' demişti, AK Parti o ili kaybetti! Seçim öncesi söylediği sözler şimdi gündem oldu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.04.2024 16:43
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Türkiye dün yapılan seçimlerin sürpriz sonuçlarını hala konuşmaya devam ediyor. Bu sürprizler arasında belki de en büyüğü AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'nın Yeniden Refah Partisi'ne geçmesi oldu. Bu durum üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala'nın bir süre önce yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Ala katıldığı programda, "Şanlıurfa AK Parti'nin kalesidir. Seçimi büyük farkla kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

'Kalemiz, asla olmaz' demişti, AK Parti o ili kaybetti! Seçim öncesi söylediği sözler şimdi gündem oldu

Türkiye'nin gündeminde AK Parti'nin seçimi kaybettiği iller var. Onlardan bir tanesi de yıllardır AK Parti'nin kazandığı ve AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Şanlıurfa... Şanlıurfa'da seçimi %5,23 puan farkla Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar Kazandı.

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SEÇİM SONUÇLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şanlıurfa'daki seçimlerden çıkan sonuç hem halkı hem de tüm Türkiye kamuoyunu şaşkına çevirdi. Urfa'da sandıktan çıkan sonuçlar şu şekilde oldu:

Yeniden Refah Partisi: %38,87
AK Parti: %33,64
DEM Parti: %21,16

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"ŞANLIURFA'DA AK PARTİ SEÇİMİ BÜYÜK FARKLA KAZANACAK" DEMİŞTİ AMA...

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AK PArti Grup Başkanvekili Efkan Ala'ya şu soruyu yöneltmişti:

"Şanlıurfa'da Kasım Gürpınar daha önce Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti milletvekiliydi, şu an Şanlıurfa'dan Yeniden Refah Partisi'nin adayı oyları böler mi?"

Ala'nın cevabı ise şu şekilde olmuştu:

"Asla olmaz, net cevap veriyorum. Biz sayın cumhurbaşkanımızın yaptığı mitingdeydik, millet sabahtan akşama kadar inanılmaz bir yağmurun altında 80 bin kişi mitinge katıldı. Bizim oradaki adayımızın arkasında kenetlenmiş durumda halkımız. Böyle bir şey Şanlıurfa'da gündemde bile değil. Şanlıurfa AK Parti'nin kalesidir. AK Parti adayı seçimi büyük bir farkla kazanacaktır. Ve milletimizin de AK Parti'yi orada kazandırmaktan başka çabası yok. Orada, burada konuşulduğu kadar bile konuşulmuyor. Fotoğraf o kadar net ve berrak ki AK Parti adayı Şanlıurfa'da seçimi kazanacak. Her şeyiyle bütün veriler bunu gösteriyor. Tereddüte mahal yok."

Yerel Seçim 2024


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