Kalp sağlığını kalkan gibi koruyor! Protein deposunu sofranızdan eksik etmeyin

Çocukluğumuzdan itibaren beynimize aşılanan bilgiler arasında Omega-3 kaynağı balıkların sağlık için oldukça önemli olduğu bulunuyor. Ancak yenilen balıkların türü de sağlığımız için farklı etkiler yaratabiliyor. Uzmanlar ton balıklarının kalp sağlığını koruma yönündeki etkilerini paylaştı. Yüksek Omega-3, selenyum ve protein kaynağı olan ton balığına sofralarda daha fazla yer açmayı öneren Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, balık tüketmenin kalbi korumaya yardımcı olduğunu ve bağışıklığı desteklediğini vurguladı.

TANSİYONU DENGELİYOR

Kümeli, “Zengin yağlı balıklardan bir tanesi olan ton balığı; kandaki yağ seviyesini düşürüyor, damar sertliğinden koruyarak, damar içinde pıhtı oluşumu riskini azaltıyor ve tansiyonumuzun dengelenmesine kadar birçok sağlık sorununun önlenmesine destekliyor” dedi.

BOL MİNERAL VE VİTAMİN İÇERİYOR

Her yıl nisan ayının ikinci haftası, ülkemizde kalp hastalıklarının önlenmesi ve topluma sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amacıyla Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. “Dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteden zengin bir yaşam tarzı, insan hayatı boyunca vücudun iş yükü en fazla organı olan kalbi korumaya yardımcı oluyor” diyen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Kalbi korumada bir kalkan görevi gören Omega-3 yağ ise sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan balıkta yüksek oranda bulunuyor. Omega 3 açısından çok zengin bir balık türü olan ton balığı, düşük kalorisi ve insan sağlığı için en yararlı doğal protein kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Potasyum, magnezyum, çinko, selenyum, fosfor, demir gibi mineraller ve vitaminler içeren ton balığı; bu özellikleri sayesinde bağışıklığı destekliyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlıyor” açıklamasında bulundu.

KALP KRİZİ ORANI ÇOK DAHA DÜŞÜK

Uzman Diyetisyen Taylan Kümeli kalp sağlığına ilişkin açıklamalarda da bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kalp sağlığınıza dikkat ediyorsanız size ilk sorulan ne kadar sıklıkla balık tükettiğiniz olacaktır. Balık sadece bir protein kaynağı olmakla kalmıyor, içerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sistemi için yararlı etkilerde bulunuyor. Eskimolar ile yapılan araştırmalar; vücut için faydalı yağları sıklıkla tüketen kişilerde kalp krizi oranının çok düşük olduğunu gösteriyor.

HAFTADA EN AZ İKİ KEZ TÜKETİN

Kalp sağlığınızı korumak istiyorsanız yüksek oranda Omega-3‘ün yanı sıra sadece okyanusların tertemiz sularında yetişen ve doğal avcılık ile yakalanan balıklarda bulunan selenyum mineralini içeren ve protein kaynağı olan ton balığını hayatınızın en önemli yerinde tutarak haftada en az iki kez tüketin. Ton balığı 100 gramlık bir kutuda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının yüzde 47’sini karşılıyor. Özellikle zeytinyağlı ton balığını haftada en az iki kez tüketmek, vücudun Omega 3 ihtiyacını karşılıyor.”

(DHA)

