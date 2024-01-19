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Kan donduran vahşet! 14 yaşındaki çocuk, avukat babasını uykusunda 20 defa bıçaklayarak katletti

19.01.2024 15:15 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından evinde uyuduğu sırada 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, kendisine çok fazla karıştığı için babasını öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan hayatını kaybeden Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! 14 yaşındaki çocuk, avukat babasını uykusunda 20 defa bıçaklayarak katletti

Dehşete düşüren olay, saat 07:00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K. Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı. Telefonunu unuttuğunu söyleyen K. Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı.

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EVDE YABANCI BİRİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birinin olduğunu söyledi. Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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CHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Avukat Sancaktepe
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