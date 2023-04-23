HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Kan donduran vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

23.04.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Emre T. (29), abisi Murat Can T. (32) uykudayken boğazını ve cinsel organını keserek katletti. Kan donduran vahşet sonrası sokakta elinde bıçakla gezerken yakalanan Emre T., "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf etti. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Dehşete düşüren olay, dün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre T. (29) ile abisi Murat Can T. (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can T.'yi bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı.

AW876091_03

"AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜM"

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

AW876091_04

BOĞAZINI VE CİNSEL ORGANINI KESMİŞ

Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markete alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin göz altına alınan Emre T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre T.'nin abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

AW876091_05

KAMYONLA MAĞAZAYA DALMIŞ

Ayrıca Emre T.'nin, altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Depremler doğudan batıya göç ediyor''Depremler doğudan batıya göç ediyor'
Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarihÇin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih
AK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildiAK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli cinsel organ

En Çok Okunan Haberler

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

PKK ile el ele gizli saldırı! Belgeler sızdırıldı, planı tüm dünya öğrendi

PKK ile el ele gizli saldırı! Belgeler sızdırıldı, planı tüm dünya öğrendi

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

İlginizi Çekebilir

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.