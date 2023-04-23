Kan donduran vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Dehşete düşüren olay, dün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre T. (29) ile abisi Murat Can T. (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can T.'yi bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı.

"AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜM"

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOĞAZINI VE CİNSEL ORGANINI KESMİŞ

Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markete alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin göz altına alınan Emre T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre T.'nin abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

KAMYONLA MAĞAZAYA DALMIŞ

Ayrıca Emre T.'nin, altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi.

İHA

