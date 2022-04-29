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Kanada'dan Rusya'ya gözdağı! Dikkat çeken 'NATO' ve 'harita' detayı

29.04.2022 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’dan Rusya’ya gözdağı niteliği taşıyan açıklamalar geldi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında konuşan Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Rusya’nın haritaları yeniden çizemeyeceğini ve uluslararası kurallara dayalı düzeni bedel ödemeden aşındıramayacağını belirtti. Anand konuşmasında, “Egemen uluslar haritadan silinemez ve NATO bölünemez.” ifadelerini kullandı.

Kanada'dan Rusya'ya gözdağı! Dikkat çeken 'NATO' ve 'harita' detayı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin ülkelerden kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Kanada'dan da Rusya'ya gözdağı gibi açıklamalar geldi. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan basına ortak açıklamada bulundu.

"EGEMEN ULUSLAR HARİTAN SİLİNEMEZ VE NATO BÖLÜNEMEZ"

NATO topraklarını savunmaya hazır olduklarını ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirten Anand, "Rusya, Kanada, ABD ve müttefik ve ortaklarımızın iradesini test ediyor. Rusya, haritaları kendi amaçlarına uyacak şekilde yeniden çizemez. Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni sonuçsuz bir şekilde aşındıramaz. Egemen uluslar haritadan silinemez ve NATO bölünemez. Aslında, bu hafta Almanya'da gördüğümüz gibi, hiç olmadığı kadar birlik içerisindeyiz." diye konuştu.

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"KANADALI ASKERLER, UKRAYNALI MESLEKTAŞLARINI EĞİTİYOR"

Anand, geçen hafta ABD ile Ukrayna ordusuna M777 obüs top sistemi tedarik ettiklerini belirterek, "Kanadalı askerlerin şu anda Ukraynalı meslektaşlarını bu silahların kullanımı konusunda eğittiklerini doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Kanadalı bakan, ülkesinin aynı zamanda, gelecek haftalarda Ukrayna'ya 8 zırhlı araç göndereceğini ve Ukrayna'ya savaşması ve kazanması için gereken teçhizatı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Austin de kendi stoklarından Ukrayna'ya silah vermeye devam ettiklerini dile getirerek, Kanada'nın bu konudaki katkılarından dolayı Anand'a teşekkür etti.

ABD'li bakan, Kanadalı mevkidaşı ile başta Kuzey Amerika kıtası ve buzullar olmak üzere, bölgesel konulardan Hint-Pasifik bölgesinde Çin ile mücadeleye kadar birçok konuyu ele aldıklarını söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Kanada Rusya Ukrayna
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