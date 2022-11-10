Kandil'e seslendiği açıklamasıyla dikkat çekmişti! Perinçek'ten AK Parti'nin HDP ziyaretine sert tepki: Hukuku çiğnemenin ötesinde çok ağır sorumlulukları var

AK Parti temsilcileri ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi kapsamında gerçekleştirdiği HDP ziyaretinin yankıları sürüyor. Tartışmaları beraberinde getiren ziyaret Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de gündemindeydi. Geçtiğimiz günlerde "Kandil'e seslendiği" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Perinçek, AK Parti'nin HDP ziyaretini değerlendirirken "AK Parti Hükümeti temsilcileri, PKK’nın emrindeki HDP’yi ziyaret etti" diye konuştu. Perinçek konuşmasında ayrıca "AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP’nin dostları arasına katılır" sözleriyle de tepkisini dile getirdi.

"BU ZİYARETİN HİÇBİR HUKUKİ AÇIKLAMASI, MAZERETİ YOKTUR"

Basın toplantısı düzenleyerek söz konusu ziyaretle ilgili açıklamalar yapan Perinçek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Hükümeti temsilcileri, Anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında, PKK’nın emrindeki HDP’yi ziyaret etti. HDP, Terör Örgütü PKK’ya terörist toplayan, para toplayan, bölücü terörün propagandasını yapan bir örgüttür.

"Bu ziyaretin hiçbir hukuki açıklaması, bahanesi, mazereti yoktur. HDP ile birlikte anayasa yapılmaz anayasa yıkılır. HDP üzerinden PKK'yı meşrulaştırıyorlar. AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP'nin dostları arasına katılır."

"ÖRGÜTÜ MEŞRULAŞTIRMAK GİBİ ÇOK AĞIR SORUMLULUKLARI OLAN BİR EYLEMDİR"

Perinçek, "HDP’nin PKK emrinde Türkiye'mizin toprak bütünlüğüne, millî birliğine, kamu düzenine ve halkın kardeşliğine karşı savaştığı cümle âlemin bildiği bir gerçektir" derken konuşmasına şöyle devam etti:

"Nitekim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, HDP’nin Anayasa yıkıcısı bir faaliyetin odağı haline geldiğini saptamış ve kapatma davası açmıştır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi ve Köy korucularımız, PKK’ya öldürücü darbeler indiriyor ve terör örgütünü bitirme hedefine ilerliyor.

"Bu koşullarda, üstelik birlikte Anayasa yapma iddiasıyla gerçekleştirilen HDP ziyaretine hiçbir hukukî kılıf bulunamaz. Bu ziyaret, hukuku çiğnemenin ötesinde Mehmetçiğe kurşun sıkan bir örgütü meşrulaştırmak gibi çok ağır sorumlulukları olan bir eylemdir."

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ DURUMA DÜŞERLER"

"AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP’nin dostları arasına katılır" diyen Perinçek, şunları söyledi:

"Bu tutum, CHP ve İYİ Parti’nin tutumudur. ABD denetiminden kurtulamayanlar, Atlantik’in sömürücü ve bölücü sistemi içinde çırpınırlar ve Türkiye’yi yönetemez duruma düşerler."