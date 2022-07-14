Kanser savaşçısı besinler ve asla ağzınıza sürmemeniz gereken besinler

Kanser, neden olduğu tam olarak bilinmese de bazı güçlü veriler elde edildi. Kanseri tetikleyen besinler olduğu gibi kanser oluşumunu engelleyen besinler de var. Sağlıklı beslenme programınıza kanser düşmanı besinleri eklediğiniz zaman kansere karşı vücudunuzu çok iyi koruma altına almış olursunuz. Kansere karşı doğal koruma sağlayan besinler arasında neler yok ki...

DOĞAL ANTİBİYOTİK SARIMSA VE SOĞAN

Antioksidan özellikleri ile bilinen soğan ve sarımsak, kansere karşı oldukça etkilidir. Özellikle gastrointestinal bölgedeki kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır. Günde 2-3 diş sarımsak veya 1 adet küçük boy soğan tüketmek sağlık açısından önemlidir.

ÇEKİRDEKLİ SİYAH ÜZÜM

Siyah üzümün çekirdeği, en güçlü antioksidanlardan biridir. Yapılan çalışmalarda, çekirdekli siyah üzümün özellikle kolon, pankreas ve akciğer gibi kanser türlerine karşı etkili olduğu belirtilmiştir. Günde 15 adet veya 1 salkım çekirdekli siyah üzüm tüketilmesi önerilir.

ISPANAK

Ispanak, içeriğinde bulunan folik asit ve karotenlerle kansere karşı doğal bir silah niteliğindedir. Yapılan çalışmalarda özefagus, ağız ve mide kanserine karşı koruyucu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Ispanak haftada 2-3 kez yemek veya salata olarak tüketilebilir. Ispanaklı tarifler sayfamızdan yararlanabilirsiniz.

PANCAR

Kanser önleyici antioksidanlar olarak bilinen vulgaxanthin ve betanin kırmızı pancarın içerisinde bulunmaktadır. Fakat pancarın kaynatılarak tüketilmesi, faydalarını önemli ölçüde azaltır. Günlük kanser koruması için, taze pancarı sıkarak içmeniz önerilmektedir.

SİYAH HAVUÇ

İçeriğinde bulunan mor pigmentler sayesinde siyah havuç, birçok kanser hücresini baskılayarak üremelerini engellemektedir. Aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir. Kırmızı pancar da olduğu gibi siyah havuç da sıkılarak meyve suyu olarak içilmelidir.

DOMATES

Domatese kırmızı rengini veren likopen, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaktadır. Yaz aylarında tüketilen domateslerin likopen içeriği daha yüksektir. Özellikle rahim ağzı kanserine karşı koruyucu etkilidir.

YEŞİLÇAY

Zengin polifenol içeren yeşil çay, içeriğinde bulunan epigallokateşin gallat sayesinde kansere karşı potansiyel bir önleyici olarak görülmektedir. Kansere karşı koruma sağlamak için günde bir fincan yeşil çay tüketilmesi önerilir.

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz tipi beslenmenin en önemli malzemesi olan zeytinyağının kansere karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden günlük beslenmede zeytinyağı kullanılması önerilir.

SOYA FASULYESİ

Yemeklerde daha fazla soya fasulyesi tüketen Asya toplumlarında, meme kanserinin daha az görüldüğü belirtilmiştir. Bu yüzden günde bir fincan pişmiş soya fasulyesi tüketmek, meme kanserine karşı koruyucu bir etki sağlar.

BALIK

Zihinsel gelişime önemli ölçüde destek olan balık, içeriğinde bulunan omega 3 sayesinde beyin ve göz hücrelerinin korunmasına destek olur. Sardalye, uskumru ve somon gibi balık türleri yapılan çalışmalara göre meme, bağırsak ve prostat kanserine karşı koruyucu bir etki göstermektedir.

KANSER OLUŞUMUNA NEDEN OLAN BESİNLER

İşlenmiş beyaz un ve işlenmiş gıdalar

Rafine şeker (Mısır şurubu, beyaz şeker vb.)

İşlenmiş et (Salam, sosis, jambon)

Hazır cipsler

Alkol

Gazlı ve karbonlu içecekler

Hidrojene yağlar

Tütün ve tütün ürünleri



