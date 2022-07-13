Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Yanlış beslenme vücudumuz için gerekli olan bazı besinleri eksik ya da fazla almış olmak demektir. Fazla alındığında vücuda zarar veren besinler vardır. Eğer aşırı derecede yağlı hayvansal gıdaları bol tüketiyorsak bunlar meme, rahim, prostat, kalın bağırsak gibi kanserlere neden oluyor.

BÜYÜME VE GELİŞME FONKSİYONLARI BOZULABİLİR

Protein alımını eksik yaparsak gelişme gibi fonksiyonlarımız bozulur. Vücudumuza gerekli proteini almamız gerekiyor.

Proteinlerde genelde hayvansal gıdalarda ve bitkisel gıdalardan alınır. Eğer protein alımını eksik yaparsak büyüme, gelişme gibi fonksiyonlarımız bozulur.

KIZARTMALAR BÜYÜK TEHLİKE

Fazla yağ tüketimi oldukça zararlıdır. Et gibi besinleri aşırı derecede yağda kızartıyorsanız bundan hemen uzak durunuz.



