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Karaciğer kanserinin bilinmeyen belirtisi! Özellikle geceleri artış görülüyor...

03.05.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Erken evrelerinde fazla belirti vermeyen ve sinsice ilerleyen karaciğer kanserinin bilinmeyen işaretleri bulunuyor. Yayınlanan bir kanser vakasında 52 yaşındaki hasta kadının yaşadığı karaciğer kanseri belirtileri açıklandı. Bu belirtiler hakkında bilinçli olmak ve hastalığı erken teşhis etmek hayat kurtarıyor.

Karaciğer kanserinin bilinmeyen belirtisi! Özellikle geceleri artış görülüyor...

Karaciğer hastalıkları uzun süre belirti vermeden ilerleyerek çok ciddi duruma gelebiliyor. Karaciğer kanserine neden olan etkilerin temelinde sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar bulunsa da bu zararlı alışkanlıkları hiç kullanmayanlar da karaciğer kanseri olabiliyor. The Eurasian Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir vaka raporuna göre, 52 yaşındaki kadın bir dizi rahatsız edici semptomun ardından hastaneye kaldırıldı.

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52 yaşındaki hasta, yemek yedikten sonra şişkinlik ve mide bulantısına kadar değişen mide ile ilgili problemler yaşıyordu. Belirtileri bir süredir ilerleyen kadın, son 45 günde 12 kilo verdi. Hastanın cildinde ve göz beyazlarında sararmalarla başladı. Kaşıntı ve sarılık gibi semptomların da görülmesiyle hastaneye başvuran kadın karaciğer kanseri olduğunu öğrendi.

ALKOL VE SİGARA KULLANMAMIŞTI

Vaka raporu, "Hastanın daha önce alkol veya tütün kullandığını reddetti ve kan transfüzyonu için ilaç kullanma öyküsü yoktu" dedi. Hastanede yatışı sırasında yapılan testler, sıvının karnınızdaki boşluklarda toplandığı bir durumu ayrıntılandıran asiti olduğunu ortaya çıkardı.

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Bilirubin seviyelerinin de yüksek olduğu bulundu. Bu, yeni bir ilaç veya hatta bir tümör gibi bir şey karaciğerinizi zorladığında ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, yüksek bilirubin seviyeleri, karaciğer kanserinin ana belirtilerinden biri olarak kabul edilen sarılığa yol açabilir.

HASTALARIN ÇOĞUNDA GÖRÜLÜYOR

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Vaka raporu, karaciğer kanseri olan hastaların yaklaşık yüzde 19 ila 40'ında bu uyarı işaretinin bulunduğunu açıklıyor. Sarı deriden şişmiş göbeğe kadar birçok belirti karaciğer kanserinin bazı önemli uyarı işaretleri olabiliyor.

NHS'ye göre tespit edilecek semptomlar şunları içerebilir:

  • Cildinizin veya gözlerinizin beyazlarının sararması (ayrıca cildinizde kaşıntı, normalden daha koyu idrar ve daha soluk dışkı olabilir)
  • İştah kaybı veya denemeden kilo verme
  • Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak
  • Genel olarak iyi hissetmemek veya grip gibi semptomlara sahip olmak
  • Karnınızın sağ tarafında yumru
  • Hissetmek veya hasta olmak
  • Karnınızın sağ üst tarafında veya sağ omzunuzda ağrı
  • Hazımsızlık belirtileri (yemek yerken çok çabuk doyma hissi gibi)
  • Ne zaman yemek yediğinizle ilgili olmayan çok şişmiş bir karın.

KAŞINTI GECELERİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Hemşire Lisa, “Bu belirtiler kanser olmayan durumlardan da kaynaklanabilir. Yani bu semptomların olması, kesinlikle karaciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Bu semptomlar veya endişelendiğiniz diğer semptomlar hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir." dedi. Ayrıca uzmanlar karaciğer kanserinde ciltte görülen kaşıntının özellikle geceleri arttığını ve el içi ve ayak tabanında daha fazla olduğunu belirtti.

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