Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak! Kameralara yakalandı, turist çift yakayı zor kurtardı

Beyoğlu Karaköy’de bir ayakkabı boyacısı, yaptığı 'fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırmaya çalıştı. Turistlerin önünden giderek boya sandığındaki fırçayı yere düşüren boyacıya bir turist çift, uyararak fırçasını almasını istedi.

TURİST ÇİFT YAKAYI ZOR KURTARDI

Fırçayı alan boyacı çiftin ayakkabısını temizlemek istedi ancak turist çift yakayı zor kurtardı. Bir diğer olayda ise merdivenlerden inerken fırçayı düşüren boyacıyı yine turist bir çift uyardı. Ardından fırçayı alan boyacı, meydanda yürüyen çiftin peşine takılarak ayakkabısını temizlemek istedi. Boyacının ısrarlarına dayanamayan turist, ayakkabısını temizletip boyacıya da 200 lira verdi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Görüntülerin ardından zabıta ekiplerinin, boyacıya cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





