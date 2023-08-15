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Kararını "Cumhur İttifakı yokmuş" gibi diyerek duyurdu! "Hem iktidara hem muhalefete alternatifiz"

15.08.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlere gün gün yaklaşılırken siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Seçimlerle ilgili en çok merak edilen konulardan biri partilerin önceki seçimler için oluşturulan ittifak yapılarını koruyup korumayacağı. 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi seçimlere 8 ay kala kararını duyurdu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlere kendi logolarıyla girmeye hazırlandıklarını açıkladı. Kararın 81 il, 922 ilçeyi kapsadığını belirten Kılıç, Cumhur İttifakı yokmuş gibi hazırlandıklarını ifade ederken ittifaka açık kapı bıraktı.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ HEM İKTİDARIN HEM MUHALEFETİN ALTERNATİFİ"

Kılıç, Samsun'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de siyasetin yeni ve alternatif bir partiye ihtiyacı olduğunu gördüğünü söyleyen Kılıç, "Türk siyasetinde gerçek alternatifin Yeniden Refah Partisi olduğuna da bütün kalbimle inanıyorum. Yeniden Refah Partisi hem iktidarın hem de muhalefetin alternatifidir." dedi.

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"İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ..."

Yerel seçimlere de işaret eden Kılıç, "Türkiye'nin bugün yerel yönetimde de genel yönetimde de ihtiyacı olan anlayış milli görüştür. Yeniden Refah Partisi, 81 il, 922 ilçede seçime kendi logosu ve kendi adaylarıyla katılmak üzere hazırlığını yapmaktadır. Ama gün gelir Cumhur İttifakı'ndan yerel seçimlere yönelik olarak da bazı iller ya da bütün iller kapsamında bir yeniden ittifak teklifi, talebi oluşursa yetkili kurullarımızla bu teklifi değerlendirir ona göre kararımızı veririz. İttifak yokmuş gibi seçimlere kendi logomuzla girmek üzere çalışıyoruz. İttifak olursa da önümüze alır bakarız ve bir yol çizeriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar ve partililer de katıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı

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