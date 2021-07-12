HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karın germe ameliyatı oldu, yaşamı kabusa döndü

Karın germe ameliyatı oldu, yaşamı kabusa döndü

12.07.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir hastanede karın germe estetik ameliyatı olan Ayşe Kabaklı, kasığına hatalı atıldığını ileri sürdüğü dikişin damarına baskı yapıp pıhtı oluşturmasıyla belden aşağısını sağlıklı kullanamadığını iddia etti. Kabaklı doktoru hakkında suç duyurusunda bulunurken Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını söyledi.

Karın germe ameliyatı oldu, yaşamı kabusa döndü

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Ayşe Kabaklı, 86 kiloyken aşırı göbek sarkması sonucu bel ağrısı ve bacaklarında da kireçlenme yaşadığı gerekçesiyle estetik ameliyat olmaya karar verdi. Kabaklı, çalıştığı hastanede Estetik ve Plastik Cerrahisi Uzmanı E.A. tarafından 21 Mayıs'ta ameliyat edildi. Ameliyatta Kabaklı'nın sarkan derisi ve fazla yağları alınıp karın bölgesi düzleştirildi.

YAŞAMI KABUSA DÖNDÜ

Ameliyatın ardından taburcu edilen Kabaklı'nın yaşamı kabusa döndü. Sol bacağında aşırı şişme meydana gelince tekrar hastaneye giden Kabaklı'nın kontrolünde, bacak kasığındaki dikişten topuğa kadar olan bölümdeki toplardamarda ameliyat sonrası pıhtı oluştuğu ve tıkalı olduğu belirlendi. Anjiyo yapılan Kabaklı'nın bacağındaki pıhtı atan damarı temizlendi, kasıktan kalbine giden damara stent ve filtre takıldı. Taburcu edilen Kabaklı, sağlık sorununun devam ettiğini belirtip, "Bacağımda şişlik devam ediyor. Vücudumun belden aşağısını sağlıklı bir şekilde kullanamıyorum" dedi.

Göğüs estetiği ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü! Şaşkına çeviren savunma: Yapmışken iri olsunGöğüs estetiği ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü! Şaşkına çeviren savunma: Yapmışken iri olsun

"PİŞMAN OLDUM"

Ameliyat öncesine kadar genelde sağlıklı biri olduğunu belirten Kabaklı, "Göbeğimin aşırı sarkması sonucu bel ağrısı yaşıyordum. Karın germe estetik ameliyatı olmaktaki amacım bu ağrıdan kurtulmaktı. Estetik ameliyatı olduğumdan bu yana sağlığım daha kötüye gidiyor. Ameliyattan sonra sol bacak kasığımdaki hatalı yapılan dikişin damarıma baskı yapması nedeniyle pıhtı attı. Her ne kadar anjiyo yapılıp, stent takılsa da sağlığıma tam olarak kavuşamadım. Her an kalbime pıhtı atma durumu var. Hareket etmekte güçlük çekiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Beni sağlığıma kavuşturacak doktor arıyorum. 2 yaşındaki çocuğuma bakamaz hale geldim. Dururum ortada. Benim durumum başkalarına ders olsun. Estetik mağduru olmak istemiyorlarsa, iyi araştırsınlar. Ben pişman oldum. Keşke eski sarkan göbeğim geri gelse de sağlığım yerinde olsa. Geceleri rüyalarım da öleceğimi görüyorum, çığlık atarak uyanıyorum" diye konuştu.

Ayşe Kabaklı, ameliyatını gerçekleştiren doktor E.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

&quot;Göğsüm göbeğime sarktı&quot; deyip suç duyurusunda bulunmuştu! Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu"Göğsüm göbeğime sarktı" deyip suç duyurusunda bulunmuştu! Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu

"İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise olayla ilgili idari inceleme başlattıklarını belirterek, "Hastanın şikayeti ameliyatının ardından 45 gün sonra ortaya çıkmış. Gelişen durumla ilgili hastamızı tekrar hastaneye yatırdık. Şu anda kalp ve damar cerrahisi uzmanlarımızın kontrolünde. Ameliyatla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ancak hastadan kaynaklanan farklı bir komplikasyon da oluşmuş olabilir" dedi.

Estetik ameliyat oldu, kabusu yaşadıEstetik ameliyat oldu, kabusu yaşadı

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
PARTNERGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadıGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadı
Kahreden haber! Cansız bedenine ulaşıldıKahreden haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

Kardeşi gözaltına alınmıştı! İlk açıklama

Kardeşi gözaltına alınmıştı! İlk açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.