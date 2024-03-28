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Kartal canlı seçim sonuçları! Kartal'da seçimi Gökhan Yüksel mi Hüseyin Karakaya mı kazanacak?

28.03.2024 11:55
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Yerel seçimler için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçları merak edilirken Kartal Belediyesi için de başkan adaylarının yarışı takip ediliyor. Mevcut belediye başkanı Gökhan Yüksel mi yoksa AK Parti'nin adayı Hüseyin Karakaya mı ipi göğüsleyecek? Kartal'da hangi aday daha avantajlı?

Kartal canlı seçim sonuçları! Kartal'da seçimi Gökhan Yüksel mi Hüseyin Karakaya mı kazanacak?

31 Mart yerel seçimleri heyecanı Türkiye'de hissediliyor. Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Vatandaşlar pazar günü yapılacak seçimlerde Kartal Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismi merakla takip ediyor.
Kartal'daki vatandaşlar da Kartal seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Kartal seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Kartal’da mevcut başkan Gökhan Yüksel ve Hüseyin Karakaya’nın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Gökhan Yüksel yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Kartal seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

KARTAL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ'NİN ADAYI HÜSEYİN KARAKAYA

AK Parti'nin Kartal'da aday gösterdiği Hüseyin Karakaya Hüseyin Karakaya, Erzurum Horasan'da 1961 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesinde tamamladı.

Yurt dışında birçok proje ve inşaatlar gerçekleştiren Karakaya, Kartal ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.

HÜSEYİNKARAYA

CHP'NİN ADAYI GÖKHAN YÜKSEL

CHP Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 18 Haziran 1987’de Kartal’da doğdu. Yüksel, doğduğu ilçede 2014 yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine seçildi.

Kartal Belediyesi’nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği ve Encümen Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2016 ve 2018 yılları arasında iki yıl Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İBB Meclis Üyesi olarak da görev aldı.

Yüksel 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen ve CHP adayı olarak girdiği yerel seçimde Kartal Belediye Başkanı oldu.

gökhanyüksel

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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