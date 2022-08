Kavurucu yaz sıcaklarında her türlü yiyecek içeceği muhafaza edebileceğiniz Arçelik marka en iyi buzdolapları ve alternatifleri

Mutfağın en vazgeçilmez beyaz eşyası buzdolabı olabilir. Özellikle yeni nesil no frost özellikli buzdolabı modelleri, meyve ve sebzeleri haftalarca taze tutarken onların vitaminlerini kaybetmelerini önler. İçecekleri ise buz gibi saklamanıza olanak sağlayan bu ürünler, karlanma ve buzlanma yapmayan derin dondurucu özelliğiyle öne çıkar. Eğer yeni bir buzdolabına ihtiyacınız varsa yaz aylarında yiyecek ve içeceklerinizi en iyi şekilde muhafaza edecek, sizler için seçtiğimiz buzdolabı modellerine bakabilirsiniz. Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı ve alternatif ürünlere detaylı şekilde göz atmaya ne dersiniz?

Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı

Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı'nın teknik özellikleri

Toplam 427 litre hacmiyle bir evin bütün ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayan buzdolabı, sahip olduğu birçok özellikle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ergonomik olması açısından daha az kullanılan ürünün dondurucu kısmı aşağıya, buzdolabı kısmı ise yukarı tarafa yerleştirilerek üretiliyor. Böylelikle daha az eğilmenizi sağlayarak rahat ve ergonomik kullanım sunuyor. Kahvaltılık bölmesinin yanı sıra kısa sürede tüketilecek et, balık ve kahvaltılık malzemelerin taze bir şekilde saklanması için ideal bir alan mevcut. VitamineZone özellikli Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı, doğal gün ışığı döngüsünü taklit ediyor. Böylelikle ürün, içine konulan meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünü kaybetmesini önlüyor. Üstelik bağımsız laboratuvarlarda yapılan testlere göre bu bölmede saklanan meyve ve sebzelerin daha az vitamin kaybettiği tespit ettiği biliniyor. Buzdolabının derin dondurucu bölmesi, hızlı dondurma özelliği ile gıdaların kısa sürede donmasını sağlıyor. Bu sayede tazeliği daha fazla korunan gıdalar çözüldüğünde vitamin açısından da zengin oluyor. FullFresh+ teknolojisine sahip ürün, özel sebzelik tasarımı sayesinde hassas nem kontrolü sağlıyor. Yeşil sebze ve meyvelerin üç kata kadar daha fazla taze kalmasını amaçlayarak sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Aynı zamanda buzdolabının dört kata kadar daha sessiz çalışmasını olanak tanıyan Prosmart Inverter kompresör özelliği, sıcaklık dalgalanmalarının önüne geçerek daha etkin bir soğutma oluşmasına yardımcı oluyor. Yüksekliği 185, genişliği 70, derinliği ise 70.5 cm olan Arçelik markalı buzdolabı, ölçüleri açından ortalama bir değere sahip.

Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı'nın avantaj ve dezavantajları

Sıcak havalarda gıdaların taze kalmasını sağlayan Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı'nın birçok avantajı bulunuyor:

Buzdolabının +4 bölmesinin yukarıda, dondurucu kısmının aşağıda bulunması; ergonomik bir kulanım sağlar. Böylelikle sebzelik gibi sıklıkla kullanılan bölmeler, boy hizasında olduğu için onlara rahat şekilde ulaşılabilir.

Cool Plus özelliği sayesinde gıdaların kokularını birbirine karışmasını önler.

Açılma yönü değişebilen kapılar, evin mutfağına göre kapı yönünün değiştirilmesinde esneklik sağlar.

Hızlı dondurma özelliği ile gıdaların vitamininin kaybolmadan donmasını ve böylelikle taze kalmasını sağlar.

Prosmart Inverter kompresör teknolojisi, cihazın daha sessiz çalışmasına ve enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olur.

Özel hava kanalı tasarımıyla içerideki havanın dolaşımını ve nemini hassas şekilde kontrol eder.

Kullanıcılar tarafından genel olarak beğenilen bu ürünün bazı dezavantajları da mevcut:

Ürünün üst kapağının alttan açılıyor olması, uzun boylular açısından dezavantaj yaratabilir.

F sınıfı olması nedeniyle enerji performansı çok iyi olmayabilir.

Genel olarak ortalama bir kullanım hacmi olması nedeniyle kalabalık aileler için yetersiz kalabilir.

Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı'nı kullananların yorumları

Arçelik buzdolabı yorumları açısından olumlu görüşlere sahip ürünler arasında Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı da yer alıyor. Kullanıcılar, ürünün oldukça kullanışlı bir buzdolabı olduğundan bahsediyor. Bir kullanıcı, buzdolabını altı aydır kullandığını ve çok sessiz çalıştığını söylüyor. Üstelik sebzelik bölümünde saklanan meyve ve sebzelerin iki haftaya yakın süre tazeliğini koruduğunu ve ilk günkü gibi kaldığını söylüyor. Aynı zamanda buzdolabının no frost bölmesinden de hacim olarak memnun kaldığını da ekliyor. Bazı kullanıcılar ise buzdolabının F seviye enerji tasarrufunda olması nedeniyle daha iyi olabileceğini ama bu şekilde de memnun olduklarını söylüyor.

Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı'na alternatif ürünler

1. Arçelik 570505 EB A++ Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı

Arçelik en iyi buzdolabı seçenekleri arasında yer alan Arçelik 570505 EB A++ Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı, toplam 455 litre hacme sahip. Ürün, mavi ışık teknolojisiyle aydınlattığı sebze ve meyvelerin ilk günkü tazeliğini korumasını sağlar. Bu sayede doğadaymış gibi fotosentez yapmaya devam eden ürünler, C vitaminlerini kaybetmez. Cool Plus özelliğine sahip buzdolabı, sessiz performansının yanında etkin havalandırma sistemi sayesinde gıdaların kokularının birbirine karışmasını önler.

2. Arçelik 283721 Eı No Frost Buzdolabı

Toplam 720 litre hacmi ile geniş bir kullanım alanı sunan Arçelik 283721 Eı No Frost Buzdolabı, elektronik göstergesi ile kullanım kolaylığı sağlar. Eko modu ve tatil modu bulunan ürün, en iyi Arçelik buzdolabı modelleri arasında yer alır. FullFresh+ ve VitaminZone teknolojisi sayesinde sebze ve meyveleri ilk günkü tazeliğinde tutan buzdolabı, özel hava kanallarıyla içerisinin nemini optimum seviyede tutarak bozulmaların önüne geçer.

3. Arçelik 570463 MB No Frost Buzdolabı

Arçelik buzdolabı modelleri arasında ekonomik seçeneklerden biri olan Arçelik 570463 MB No Frost Buzdolabı, 465 litre brüt 313 litre net soğutma hacmine sahip. 93 litre derin dondurucu hacmi ile kullanışlı bir yapı sergileyen ürün, Cool Plus özelliğiyle gıdaları etkin şekilde soğutarak onların bozulmalarını önler. Kahvaltılık 0 derece bölmesi ise peynir ve et gibi kısa sürede tüketilecek olan ürünlerin saklanması için kullanışlı bir alan oluşturur.

4. Arçelik 274580 Edi 580 L A++ Anstrasit Siyah No Frost Buzdolabı

Toplam 580 litre hacmi ve şık görüntüsüyle "Arçelik en iyi buzdolabı hangisi?" diye sorulduğunda akla ilk gelen modellerden biri, 274580 Edi 580 L A++ Anstrasit Siyah No Frost Buzdolabı olabilir. Düşük ve rahatsız etmeyen ses seviyesi, gizli kondanser bölmesi ve gıdaları taze tutmaya yarayan özellikleriyle beğenilen ürünlerden biri olur. Çift çekmeceli derin dondurucusu ile ergonomik bir kullanım sağlayan cihaz, Prosmart Inverter kompresörüyle enerji tasarrufu sağlar.

5. Arçelik 391625 Esc Siyah Cam No Frost Gardırop Tipi

"Geniş evlerde kullanmak için gardırop tipi en iyi Arçelik buzdolabı hangisi?" diye merak ediyorsanız sıradaki önerimize göz atabilirsiniz. İki kapılı tasarımı ve altta yer alan dondurucu bölmesi ile oldukça ergonomik olan buzdolabı, 600 litreden fazla hacme sahip. Dışı siyah cam olarak tasarlanan ürün, şık görüntüsü ile mutfaklara çok yakışır. Prosmart özelliğiyle daha dengeli bir soğutma sağlar.

6. Samsung RL4353FBASL A++ Kombi No-Frost Buzdolabı

Samsung RL4353FBASL A++ Kombi No-Frost Buzdolabı, 168 litre +4 bölmesine sahip. 70 x 69 x 185 cm boyutlarında olan ürün, gri rengiyle şık bir görünüm sunar. Elektronik göstergeden yönetilen cihaz, no frost özelliği sayesinde karlanma veya buzlanma gibi sorunlar oluşturmaz. Altta yer alan dört bölmeli derin dondurucu çekmecesiyle kolay kullanım sağlar.

7. Arçelik 260364 Mı 365 L Inox Kombi Tipi No Frost Buzdolabı

Arçelik 260364 Mı 365 L Inox Kombi Tipi No Frost Buzdolabı, altta bulunan derin dondurucu bölmesi ile daha sık kullanılan kısımların üstte kalmasını sağlar. Tatil modu bulunan üründe "Arçelik buzdolabı yaz ayarı kaç olmalı?" diye merak edenler olabilir. Arçelik buzdolapları yaz dönemlerinde +2'ye -20 olacak şekilde ayarlanabilir. Yine de tatil gibi uzun süre dolap kapaklarının açıklamayacağı dönemlerde +6 ve -18 sıcaklıkları da tercih edilebilir.

8. Arçelik 154140 Mb Mini Buzdolabı

E sınıfı enerji seviyesinde yer alan Arçelik 154140 Mb Mini Buzdolabı, ofis gibi alanlar için tasarlanan küçük kapasiteli soğutma cihazları arasında yer alır. Tezgâh altı diye tanımlanan ürün, küçük yapısına rağmen etkili bir performans sunar. "Arçelik buzdolabı soğutma ayarı nasıl yapılır?" sorusunu hemen cevaplayalım: Cihazı +4 derece, derin dondurucu bölmesini ise -18 derecede ayarlamak gerekir.

9. Altus AL-376 EIY A+ 620 L No-Frost Buzdolabı

620 hacme sahip olan Altus AL-376 A+ 620 L No-Frost Buzdolabı, şık görüntüsü sayesinde mutfaklara yakışan ürünler arasında bulunur. Dondurucu bölmesi üst tarafta yer alan ürün, Arçelik buzdolabı ayarları ile benzer ısılarda çalışır. Ürünün sıcaklık ayarları, yaz ve kış dönemlerinde değişir. Ortalama +4 derece, derin dondurucu bölmesi ise -18 derecede kullanılır.

10. Arçelik 583650 Eı No Frost Buzdolabı

600 litreden fazla hacme sahip Arçelik 583650 Eı No Frost Buzdolabı, üstte yer alan derin dondurucusu ile klasik şekilde buzdolabı sevenler için ideal bir ürün olabilir. D sınıfı enerji verimliliği bulunan buzdolabının ayarları, dijital göstergeden yapılır. Aynı şekilde cihazın iç sıcaklıklarını buradan kontrol etmek de mümkün olur. Geniş sebzelik bölmesinde VitaminZone özelliği de mevcut.

11. Electrolux LNT7ME46X2 Buzdolabı

Twintech teknolojisine sahip olan Electrolux LNT7ME46X2 Buzdolabı, içerideki nemi daima ideal seviyede tutar. Böylelikle yeşil sebzelerde yedi güne varan canlı kalma süresi sağlanır. 10 yıl garantili kompresörüyle kullanıcıya güven veren buzdolabı, altta yer alan geniş dondurucu alanıyla evin bütün ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda şok dondurma, süper soğutma, ekonomi, tatil modu ve çocuk kilidi bulunan ürün; oldukça kullanışlı özellikleri ile dikkat çeker.

12. Arçelik A 2071 Ynk Ankastre Buzdolabı

Mutfağında ankastre olarak buzdolabı kullanmak isteyenler için tasarlanan Arçelik A 2071 Ynk Ankastre Buzdolabı, altta yer alan dondurucu bölmesiyle çok kullanışlı. Ürün, sebzelik alanında bir hafta boyunca yeşilliklerin taze kalmasını sağlarken no frost özelliği ile herhangi bir şekilde karlanma veya buzlanma yapmaz. F tipi enerji seviyesine sahip cihazın, üç çekmeceli dondurucu bölmesi bulunur.

13. Sharp SJ-XG690M-BK Mega Model Metal Siyah Buzdolabı

Toplam 556 litre hacme sahip olan Sharp SJ-XG690M-BK Mega Model Metal Siyah Buzdolabı, şık görüntüsüyle kullanıcıların gönlünü çalan ürünler arasında yer alır. Ürün; 394 litre soğutucu, 162 litre dondurucu hacmi ile oldukça tatmin edici bir büyüklüğe sahip. Plasmaclustor iyon sistemi ve Ag+ Nano Koku Tutucu özelliği ile cihaz, gıdalar arasında kokuların karışmasını önler. Aynı zamanda dışarıdan kontrol edilebilen paneli ile sıcaklıkları takip etmek ve ayarlamak oldukça kolay olur.

14. Arçelik 570465 Mı No Frost Buzdolabı

Leke tutmayan inoks yapısıyla beğenilen ürünlerden biri olan Arçelik 570465 Mı No Frost Buzdolabı, 400 litreden fazla kullanım alanına sahip. Gün döngüsü teknolojisini kullanan VitaminZone özellikli sebzelik alanında meyve ve sebzeler, gün ışığı döngüsüne maruz kalarak fotosentez yapmaya devam eder. Bu sayede meyve ve sebzeler, çok daha uzun süre taze kalır. Gıdaların donma riskini azaltan Cool Plus özelliği ise kötü kokuların birbirine karışmasını da önler.