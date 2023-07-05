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  4. Kayıp ekonomist Korhan Berzeg için 136 kilometrelik alan tarandı! Vali Şıldak'tan açıklama

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg için 136 kilometrelik alan tarandı! Vali Şıldak'tan açıklama

05.07.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de 19 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg için Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kısa bir açıklama yaptı. Vali Şıldak, şu ana dek 136 kilometrekarelik bir alanın tarandığını ifade ederken, herhangi bir ize rastlanılmadığını söyledi.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg için 136 kilometrelik alan tarandı! Vali Şıldak'tan açıklama

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen’de kayıp ekonomist Korhan Berzeg için açıklamada bulundu.

"BÜTÜN İHTİMALLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK 136 KM'LİK ALAN TARANMIŞ DURUMDA"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Gönen ilçemizin Armutlu kırsal mahallesinde 17 Haziran’dan itibaren kayıp olan Korhan Berzeg isimli vatandaşımız ile ilgili çalışmaları son aşamaya kadar olan bugün detaylı bir toplantı ile değerlendirdik. Çalışmalarımıza destek veren tüm ekiplerle çalışmaları masaya yatırdık. Bugün 19. gün. Çalışmalar günde 50-70 personelimiz ile devam etmektedir. Jandarma Genel Komutanlığımızdan JÖAK ve JAK timleri de destek veriyor. Çalışmalar bütün ihtimalleri göz önüne alınarak 136 kilometrekarelik alan taranmış durumda. Bu alan bir kaç kez gözden geçirildi. Çalışmaları valilik olarak koordine ediyoruz, çalışmanın adli boyutunu da Gönen Savcılığı yürütüyor. Çalışmalar dört dörtlük olarak sürdürülmüş. İnanıyoruz ki, en kısa ve sağ salim olarak olarak vatandaşımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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"ELİMİZDE PEK ÇOK İPUCU VAR"

Vali Şıldak "Şu ana kadar herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı. Elimizde pek çok ipucu olduğunu da ifade edelim. Çalışmalar devam ediyor. Bugün itibarı ile 2 mahallemizde toplam 67 personelimiz çalışma yürütüyor. Ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi. (İHA)

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Ekonomist Balıkesir kayıp

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