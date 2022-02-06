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Kayseri 1 No'lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili 'insanlık dışı muamele' iddialarına yalanlama

06.02.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri 1 No’lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili tutuklu ve hükümlülere insanlık dışı muamele ve onur kırıcı davranışta bulunulduğuna dair Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Genel Müdürlük, yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı.

Kayseri 1 No'lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili 'insanlık dışı muamele' iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, bazı yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan Kayseri 1 No'lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iddialara yönelik açıklama yapıldı. Sayım esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle personel tarafından darp edildikleri, tehdit edildikleri ve slogan atmaya zorlandıkları, bir hükümlünün ise kasık yırtılması sonucu bağırsaklarının dışarı çıktığına ilişkin iddialar olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GERÇEKLİKTEN UZAK İDDİALAR"

"Kayseri 1 No'lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2022 tarihinde yapılan sayım sırasında 'PKK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kalan tutuklu ve hükümlülerin sayım vermemek için görevlilere karşı mukavemet gösterdikleri ve kurum personeline karşı saldırıda bulunulduğu, bir hükümlünün ise öncesinde takibi yapılan kasık fıtığı rahatsızlığının olduğu ve en son 23 Kasım 2021 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan muayenesinde sağ skrotal hernisi (fıtık) tespit edildiği ve genel cerrahi polikliniğinde tedavisinin yapıldığı, bağırsaklarının dışarıda olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu, sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı, haberlerde bahsi geçen iddiaların kurum işleyişi ile alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Kayseri
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