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  4. Kayseri'de baba oğul sokak ortasında silahla vuruldu: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri'de baba oğul sokak ortasında silahla vuruldu: 1 ölü 3 yaralı

17.11.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Sarız ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi çıkardığı silahla baba ve oğluna ateş açtı. Olayda 58 yaşındaki Mehmet A. ölürken, oğlu ile kurşunların isabet ettiği bir kişi de yaralandı. Saldırgan ise çevredekiler tarafından darbedilerek hastanelik oldu.

Kayseri'de baba oğul sokak ortasında silahla vuruldu: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri'deki olay Sarız ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BABA İLE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre A. Ö., belinden çıkardığı tabancayla Mehmet A. ve oğlu O.A.'yaa ateş açtı. Baba oğul ile olay yerinde bulunan A.H., isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tabancayla vurulan 3 kişi ile olay sırasında darbedilen A. Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Sarız Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan evli 2 çocuk babası Mehmet A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan cinayet zanlısı A.Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edilerek, gözaltına alındı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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