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'Kazayla' bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

11.12.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Güneysu ilçesinde iddiaya göre arkadaşının elindeki silahın kazayla ateş alması sonucu vurulan genç hayatını kaybetti. Olay anında elindeki silahı ateş alan şahıs ise yaralandı.

'Kazayla' bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Olay, Birlik Mahallesi’nde 8 Aralık’ta gece saatlerinde meydana geldi.

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TABANCA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI

İddiaya göre, Ö.F.G. (25), M.A. (25) ve Tufan Yıldız (45) birlikte Yıldız’ın evinde oturduğu sırada Ö.F.G.’nin tabancası yanlışlıkla ateş aldı. Silahtan çıkan 7 kurşundan 3’ü Tufan Yıldız’a, 1’i Ö.F.G.’ye isabet etti. Yaralanan Ö.F.G. ve Tufan Yıldız yanlarındaki arkadaşları M.A. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

2 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI, HAYATINI KAYBETTİ

Kendi silahıyla vurulan Ö.F.G.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, 2 gündür yoğun bakımda olan Tufan Yıldız ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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Rize
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