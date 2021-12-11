'Kazayla' bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Olay, Birlik Mahallesi’nde 8 Aralık’ta gece saatlerinde meydana geldi.

TABANCA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI

İddiaya göre, Ö.F.G. (25), M.A. (25) ve Tufan Yıldız (45) birlikte Yıldız’ın evinde oturduğu sırada Ö.F.G.’nin tabancası yanlışlıkla ateş aldı. Silahtan çıkan 7 kurşundan 3’ü Tufan Yıldız’a, 1’i Ö.F.G.’ye isabet etti. Yaralanan Ö.F.G. ve Tufan Yıldız yanlarındaki arkadaşları M.A. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

2 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI, HAYATINI KAYBETTİ

Kendi silahıyla vurulan Ö.F.G.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, 2 gündür yoğun bakımda olan Tufan Yıldız ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)





