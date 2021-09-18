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  4. Kediye şiddeti mahalleli görüntüledi! Sebebi: Evin içine tuvaletini yapması

Kediye şiddeti mahalleli görüntüledi! Sebebi: Evin içine tuvaletini yapması

18.09.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, evin içine tuvaletini yaptığı iddiasıyla sahibi tarafından şiddete uğrayan kedi, hayvanseverlerin girişimi sayesinde kurtarıldı. Kedinin sahibi tarafından şiddete uğradığı anlar ise mahalle sakinlerince görüntülendi.

Olay, geçen gün Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, apartmanda yaşayan kişi, bir yıl önce sahiplendiği kediyi evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle darbetti.

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O ANLAR MAHALLELİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kediye uygulanan şiddet anları ise mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine hayvanseverler harekete geçti.

KEDİ KORUMAYA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve hayvanseverler, şiddet mağduru kediyi korumaya aldı. Kediye şiddet uygulayan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, darbedilen kedinin ise sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara
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