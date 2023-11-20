Kekik balı nedir? Kekik balı nasıl üretilir?

Arıcılık, rakımı yüksek yerlerde daha verimli olarak gerçekleştirilebilen bir faaliyettir. Ülkemiz arıcılık için son derece elverişlidir. Türkiye’de nerede ise her bölgede bulunan birçok bitkiden bal üretimi yapılabilir. Farklı renklerde, lezzetlerde, kıvamlarda olan bal çeşitleri vardır. Bu bal çeşitlerinden bazıları şunlardır: Lavanta balı, çam balı, kestane balı, anzer balı, akasya balı, ıhlamur balı, meşe balı, çiçek balı. Her balın insan sağlığına olan faydaları da çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik arıların nektar topladığı bitkiye, çiçeğe ve bal üretim yöntemlerine göre değişebilir. Yeteri kadar tüketildiği takdirde birçok hastalığın tedavi sürecinde de destekleyici olduğu bilinen balın faydaları çoktur.

Kekik balı nedir?

Türkiye’de hemen hemen her bölgede yetiştirilebilen bitkilerden biri de kekiktir. Her iklim koşulunda yetişebilen kekik bitkisinin çiçeklerinden arılar tarafından toplanan nektarlar ile bal üretilebilir. Çiçek balı türleri arasında olan kekik balını diğer ballardan ayıran birçok özellik bulunur. Kokusu, kekik balının en belirgin özelliğidir. Bu özelliği kekik bitkisinden alır.

Kekik otu, nektarlı yapılı bitkilerden biridir. Yağında timol bulunan kekik otu, kekiğin aromatik olan kokusunu ve de tadını da timolden alır. Yüksek rakımlı alanlarda, kırsal bölgelerde çokça görülen kekik en çok Ankara, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Kütahya, Amasya ve Trabzon’da bulunur.

Kekik balı nasıl üretilir?

Kekik bitkisinin en sık görüldüğü bölgelerde yer alan ve çiçeklenen bitkilerin özleri arılar tarafından toplanır. Arılar topladıkları çiçek özlerini kovanlarına götürürler. İşçi arıların üretimi ile elde edilen kekik balı oldukça doğal ve son derece besleyici olduğu bilinen bir bal türüdür. Kekik balını diğer bal türlerinden ayıran en belirgin özellikleri şunlardır:

Görünümü son derece berraktır.

Kıvamı yoğundur.

Akışkandır.

Rengi orta koyuluktadır. Altın rengine yakın bir renge sahiptir.

Güzel bulunan kokusunu kekik bitkisinden alır ve en dikkat çekici özelliği kokusudur.

Kekik aromasının keskin bir şekilde hissedildiği buruk bir tadı vardır.

Kavanozun alt kısmında donma görülmesi o balın hakiki bal olduğu anlamına gelir.

Kekik balı nasıl tüketilir?

Sağlıklı bir besin olarak kabul edilen ve insan bedenine birçok faydası olduğu bilinen kekik balı, dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Farklı yiyecekler ya da içeceklerle birlikte ya da sadece olarak tüketilebilen kekik balı diğer tüm gıdalar gibi fazla tüketim söz konusu olduğunda bazı sıkıntılara yol açabilir. Özelikle alerjik durumları olan kişilerin çok dikkat etmesi gereken kekik balı günde en fazla bir kaşık olacak şekilde ölçülendirilmelidir. Bilinçli şekilde ve uzmanlar tarafından önerilen miktarlarda tüketilmesi gereken kekik balının faydaları şunlardır:

Nefes açıcı özelliğinin olduğu bilinir.

Akciğerleri temizlediği kabul edilir.

Soğuk algınlığı, öksürük, zatürre, astım gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinir.

Mide rahatsızlıkları için önerilir.

Bronşite iyi geldiği bilinir.

Grip ve öksürüğün kısa süre içinde geçmesini sağladığı bilinir.

Kana hızlı bir şekilde karışarak enerji verdiği bilinir.

Kan yapıcı özelliği olduğu bilinir.

Kalp kaslarını güçlendirdiği bilindiği için kalp hastalarına da önerilir ancak doktora danışarak kullanılması önemlidir.







