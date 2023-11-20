Kekik balı nedir? Kekik balı nasıl üretilir?

Arıcılık, rakımı yüksek yerlerde daha verimli olarak gerçekleştirilebilen bir faaliyettir. Ülkemiz arıcılık için son derece elverişlidir. Türkiye’de nerede ise her bölgede bulunan birçok bitkiden bal üretimi yapılabilir. Farklı renklerde, lezzetlerde, kıvamlarda olan bal çeşitleri vardır. Bu bal çeşitlerinden bazıları şunlardır: Lavanta balı, çam balı, kestane balı, anzer balı, akasya balı, ıhlamur balı, meşe balı, çiçek balı. Her balın insan sağlığına olan faydaları da çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik arıların nektar topladığı bitkiye, çiçeğe ve bal üretim yöntemlerine göre değişebilir. Yeteri kadar tüketildiği takdirde birçok hastalığın tedavi sürecinde de destekleyici olduğu bilinen balın faydaları çoktur.
Türkiye’de hemen hemen her bölgede yetiştirilebilen bitkilerden biri de kekiktir. Her iklim koşulunda yetişebilen kekik bitkisinin çiçeklerinden arılar tarafından toplanan nektarlar ile bal üretilebilir. Çiçek balı türleri arasında olan kekik balını diğer ballardan ayıran birçok özellik bulunur. Kokusu, kekik balının en belirgin özelliğidir. Bu özelliği kekik bitkisinden alır.
Kekik otu, nektarlı yapılı bitkilerden biridir. Yağında timol bulunan kekik otu, kekiğin aromatik olan kokusunu ve de tadını da timolden alır. Yüksek rakımlı alanlarda, kırsal bölgelerde çokça görülen kekik en çok Ankara, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Kütahya, Amasya ve Trabzon’da bulunur.
Kekik bitkisinin en sık görüldüğü bölgelerde yer alan ve çiçeklenen bitkilerin özleri arılar tarafından toplanır. Arılar topladıkları çiçek özlerini kovanlarına götürürler. İşçi arıların üretimi ile elde edilen kekik balı oldukça doğal ve son derece besleyici olduğu bilinen bir bal türüdür. Kekik balını diğer bal türlerinden ayıran en belirgin özellikleri şunlardır:
Sağlıklı bir besin olarak kabul edilen ve insan bedenine birçok faydası olduğu bilinen kekik balı, dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Farklı yiyecekler ya da içeceklerle birlikte ya da sadece olarak tüketilebilen kekik balı diğer tüm gıdalar gibi fazla tüketim söz konusu olduğunda bazı sıkıntılara yol açabilir. Özelikle alerjik durumları olan kişilerin çok dikkat etmesi gereken kekik balı günde en fazla bir kaşık olacak şekilde ölçülendirilmelidir. Bilinçli şekilde ve uzmanlar tarafından önerilen miktarlarda tüketilmesi gereken kekik balının faydaları şunlardır: