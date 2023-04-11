Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde açıkladı! 'Bakan olacaklar' diyerek ilk kez duyurdu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’i yanına alarak "Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" açıklamasıyla kabinesinde görev yapacak ilk isimleri duyurmuş oldu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı değerlendirmede, “Millet İttifakı olarak tarih yazacağız. Milletimize söz, ülkemize yine baharlar gelecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kabinesinde görev alacağı resmen duyurulan Bakan adayı Ahmet Akın, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumburbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekilleri aday belirleme sürecinin sona ermesi sonrasında yaptığı açıklamada, Millet İttifakı olarak Türkiye ve millet için verilen mücadelenin her aşamasında çare üretildiğini söyledi. CHP’li Ahmet Akın, “Birleşe birleşe kazanacağız. Çok güçlü bir Millet İttifakı var. Millet İttifakı olarak bizler birlikte kazanmak için çıktığımız yolda birleştik kucaklaştık. 13. Cumhurbaşkanımız Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü bu süreç ile bu güzel günlere geldik. Şimdi, 13. Cumhurbaşkanımıza layık olma zamanı. Kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe ilçe, il il karış karış Türkiye’yi dolaşacağız. 85 milyon ile birlikte, birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye kazanacak” diye konuştu. (İHA)

AHMET AKIN



