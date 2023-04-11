HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'dan 'Süleyman Şah Türbesi' çıkışı! Çanakkale'de size söz veriyorum diyerek duyurdu: İktidar olduğumuzda...

Kılıçdaroğlu'dan 'Süleyman Şah Türbesi' çıkışı! Çanakkale'de size söz veriyorum diyerek duyurdu: İktidar olduğumuzda...

11.04.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de vatandaşlara seslendi. İktidar olma sözünü yineleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Türbenin fotoğrafını sahnede kalabalığa gösteren Kılıçdaroğlu,"Benim bu millete sözüm var iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'dan 'Süleyman Şah Türbesi' çıkışı! Çanakkale'de size söz veriyorum diyerek duyurdu: İktidar olduğumuzda...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması" kapsamında Çanakkale'de vatandaşlara seslendi. CHP Liderinin konuşması öncesi cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da kürsüye çıkarak kısa bir konuşma yaptı.

"GELECEĞİM VE SORUNLARI ÇÖZECEĞİM"

Yavaş ve İmamoğlu'nun ardından sahneye gelen cumhurbaşkanı adayı, yağmur altında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu iktidar olacakları sözünü vererek "Ben Kemal, geleceğim ve sorunları çözeceğim" diye konuştu.

GFHFH

Sahnede yaptığı konuşma sırasında Suriye sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin görselini eline alarak kalabalığa gösteren Kılıçdaroğlu, iktidarı hedef alarak "Terör örgütünden kaçtılar, bayrağımızı indirdiler ve vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar asla ve asla milliyetçi, vatansever olamazlar" diye konuştu.

kk

İktidar olduklarında Süleyman Şah türbesine getireceğini ve Türk bayrağını dalgalandıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "Size sözüm var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle;

"Bu bölümü iyi dinleyin. Çanakkale’nin bizim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğini pekiştirdiği bir savaştır. Çanakkale’yi 1915’de geçilmez kıldılar. 7 düvel geldi ama bir tek gemi bir tek düşman askeri bile Çanakkale Boğazı’nı aşamadı. Aradan 3 yıl geçti. 3 yıl… Yani 1918… 3 yıl sonra tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçtiler ve Dolmabahçe’de demirlediler. Bir adamın tek adama verilen yetkinin ülkeyi hangi hale getireceğini bilmeniz için bunu anlattım. Kurtuluş Savaşı’nı vereceksiniz.

Çanakkale önsöz olacak ilk mücadeleyi vereceksiniz. Binlerce evladımız orada kucak kucağa yatıyorlar. Kimse ayrımcılık nedir bilmiyor. Mücadele ediyorlar ama bir kişi çıkıyor ben anlaşmayı imzaladım. Hepiniz Çanakkale’yi geçebilir gelip İstanbul’u işgal edebilirsiniz diyor ve gelip İstanbul’u işgal ettiler.

"CHP’NİN İKİ TEMEL KIRMIZI ÇİZGİSİ VAR"

O nedenle biz tek adam rejimine karşıyız. Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Bir ülkeyi milli Kurtuluş savaşını veren bir ülke bir kişiye teslim edilemez. Zaman zaman bizi suçluyorlar değil mi? Vay teröristler, vay şunlar, vay bunlar… vs. Şunu herkes çok iyi bilsin. CHP’nin iki temel kırmızı çizgisi var; Bayrağımız ve vatanımız. Bir daha söylüyorum iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız…

Ama onlar tek adam rejimi onların ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Bakın gençler burayı iyi dinleyin. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar.

"SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’Nİ VATAN TOPRAĞINA GERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Bu Suriye sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi. Bu türbe 10 bin dönümlük bir alan. Terör örgütünden kaçtılar bayrağımızı indirdiler ve vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar asla ve asla milliyetçi olamazlar, vatansever olamazlar. Benim bu millete sözüm var iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz oraya.

Bizim milliyetçiliğimiz onların ki gibi lafta değil bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!
Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştuTacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, 58 saat boyunca sürecekİstanbullular dikkat! Radara yansıdı, 58 saat boyunca sürecek
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Şah seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...

3 ilde isimler değişti, Manisa ve Rize'de hayal kırıklığı...

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Savaşla ilgili gizli belgeler sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

Savaşla ilgili gizli belgeler sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

İlginizi Çekebilir

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.