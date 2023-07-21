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Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında doğrulamıştı! İsmail Saymaz'dan gündem olacak sözler: 'Siyasi skandaldır'

21.07.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimler öncesinde gizli protokol yaptıklarını duyurmuştu. Bu açıklamaya CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan yalanlama gelmişti. Özdağ, Öztrak'ın açıklaması sonrasında 'Yazılı mutabakat yaptık' diyerek topu Kılıçdaroğlu'na atmıştı. CHP lideri de dün katıldığı yayında Özdağ'ı doğruladı. Bu gelişmenin ardından gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında doğrulamıştı! İsmail Saymaz'dan gündem olacak sözler: 'Siyasi skandaldır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk ekranlarında gündemdeki soruları yanıtladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile aralarında özel bir protokol imzaladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu,"İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Faik Öztrak da bilmiyor" şeklinde konuştu.

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"KILIÇDAROĞLU BENİ ARADI VE BÖYLE ŞEY YOK DEDİ"

Bu sözler sonrasında Sözcü TV'de konuşan gazeteci İsmail Sayma şunları aktardı:

"Şimdi bana bir milletvekili mesaj attı. Dedi ki 'Ben bunu Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nın verildiğini Özdağ'ın tweet atmasıyla öğrendim ve sosyal medyada bir tweet attım' dedi. Hangi partiden olduğunu söylemicem. Sadece şunu söyleyeyim CHP'den seçilen milletvekili. Vekil, 'Ben, Özdağ'ın İçişleri Bakanı olursam... diye tweet attığı gün, sosyal medyada tweet atarak Özdağ'ın İçişleri Bakanlığını eleştirdim. Bunun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu beni aradı ve böyle bir şey yoktur dedi.' açıklamasını yaptı."

"BU SİYASİ SKANDALDIR"

Açıklamalar üzerine Saymaz, "Doğru bir şey mi ya? Bu hangi siyasi nedenle açıklanabilir? İzah etmekte zorlanıyorum, bu siyasi skandaldır, bu burada kalmaz" yorumunda bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ CHP Zafer Partisi

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