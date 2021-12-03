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Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı: Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik

03.12.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından TÜİK'e gideceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 11.00'de TÜİK binasına gitti. Randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği TÜİK'te içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, TÜİK önünde açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı: Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıkladı. Enflasyon verisinin hemen sonrasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" açıklamasında bulundu.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

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KILIÇDAROĞLU, TÜİK BİNASINA ALINMADI

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımı sonrası saat 11.00'de TÜİK binasına gitti. TÜİK görevlileri, kendisini randevusuz içeri kimseyi alamayacaklarını belirtti.

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BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

TÜİK kapısı önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

TÜİK, Cumhuriyet'in önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Dün TÜİK'ten randevu istedik. Buraya sağlıklı bilgiler almaya geldik. Randevu verilmeyeceğini kabul edemeyeceklerini söylediler.

Bu tablo Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemlidir. Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına dair bilgiler ana muhalefet partisine açıklanmak istenmiyor.

Geldik, içeri alınmadık. Bu tablo Türkiye'nin unutmaması gereken bir tablo. Ana muhalefet partisine kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik.

Bütün vatandaşlarıma net ve açık seslenmek istiyorum, enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi 3.51 mi?

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 53 yorum
ciddiye almamıslardır seni kemal çim.birazdaha zamana ihtiyacından bence üzülme
sizin gibilere her şey müstehak ama malesef
Asıl ciddiye alınmayan 84 milyon insandır. Sokaktaki enflasyon ile açıklanan arasında dağlar var. Sen derdine yan.
ALLAH AŞKINA PROJEN MARKETLERE UCUZ VERİN GELİNCE BEN TELAFİ EDECEĞİM Mİ? NE FARKIN VAR AKP DEN ONLAR PATETES SOĞAN SATTI BİZDE BAKLİYATMI
Önerin nedir, şu an mahalefet.
ben kemal geliyorum
@recep_sahin_h1 şurdaki en güzel yorum :)

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