Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı: Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıkladı. Enflasyon verisinin hemen sonrasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" açıklamasında bulundu.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

KILIÇDAROĞLU, TÜİK BİNASINA ALINMADI

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımı sonrası saat 11.00'de TÜİK binasına gitti. TÜİK görevlileri, kendisini randevusuz içeri kimseyi alamayacaklarını belirtti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

TÜİK kapısı önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

TÜİK, Cumhuriyet'in önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Dün TÜİK'ten randevu istedik. Buraya sağlıklı bilgiler almaya geldik. Randevu verilmeyeceğini kabul edemeyeceklerini söylediler.

Bu tablo Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemlidir. Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına dair bilgiler ana muhalefet partisine açıklanmak istenmiyor.

Geldik, içeri alınmadık. Bu tablo Türkiye'nin unutmaması gereken bir tablo. Ana muhalefet partisine kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik.

Bütün vatandaşlarıma net ve açık seslenmek istiyorum, enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi 3.51 mi?



