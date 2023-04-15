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Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret etti! Ardından Bulgaristan'a geçti

15.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'deki Eski Cami'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde iftar yemeğinde soydaşlarla bir araya gelmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret etti! Ardından Bulgaristan'a geçti

İstanbul’dan kara yoluyla Edirne'ye gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, burada Eski Cami’yi ziyaret etti. Ziyarete Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler eşlik etti.

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Eski Cami İmamı Hasan Cerrah, Kılıçdaroğlu'na, Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet zamanında bin 414 yılında yapımı tamamlanan ve hat yazılarıyla ünlü tarihi cami hakkında bilgi verdi.

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Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, camide Kabe'den getirilen taşı ve diğer eserleri inceledikten sonra ayrıldı.

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Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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BULGARİSTAN'A GEÇTİ

Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan soydaşlarla bir araya gelmek ve iftar yemeğinde buluşmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bu ülkeye çıkış yaptı. (DHA)

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seçim Bulgaristan Edirne Kemal Kılıçdaroğlu kırcaali

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