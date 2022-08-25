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Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği şaşkına çevirdi! Onu gören CHP lideri geldi sanıyor: "Kardeşi benim kadar benzemiyor"

25.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen 72 yaşındaki Ali Mahir Piroğlu, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amasya’da yaşayan Ali Mahir Piroğlu'nu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor. Bu durumdan memnun olduğunu söyleyen Piroğlu, “Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. 22 yıllık komşusuna da Kılıçdaroğlu’nu hatırlatan Piroğlu, aynı zamanda İYİ Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği şaşkına çevirdi! Onu gören CHP lideri geldi sanıyor: "Kardeşi benim kadar benzemiyor"

Amasya’da yaşayan Ali Mahir Piroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle ilgi topladı. Ankara’ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının ve vatandaşların Kılıçdaroğlu sandığı Piroğlu bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor. Çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.

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"KARDEŞİ BENİM KADAR BENZEMİYOR”

Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, “Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum” dedi.

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“KILIÇDAROĞLU’NUN POSTERLERİNİ ASMIŞLAR, TORUNUM BEN SANMIŞ”

Ankara’da sebze haline gittiğinde girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çorum’da miting için Kılıçdaroğlu’nun posterlerini asmışlar. Torunum ben sanmış. ‘Dedemin resimlerini niye astılar?’ diye sormuş” şeklinde konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI YAPTI

Aynı zamanda İYİ Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı olan Piroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarını Ekim ayında belirlemesini beklediği 6’lı masanın kararına saygı duyacaklarına değindi.

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22 yıllık komşusu Murat Özdemir de Piroğlu’nu her gördüğünde Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlattığını söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Kemal Kılıçdaroğlu CHP İYİ Parti
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