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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zammı çıkışı! "Yok arkadaş yok"

31.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından elektrik zammı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu "Elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki "Yok arkadaş yok" çıkışı da dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zammı çıkışı! "Yok arkadaş yok"

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi ve bu kez elektrik zammı konusunda bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İşte detaylar...

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"YOK ARKADAŞ YOK"

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadelerini kullandı.


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