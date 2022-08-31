Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zammı çıkışı! "Yok arkadaş yok"

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi ve bu kez elektrik zammı konusunda bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İşte detaylar...

"YOK ARKADAŞ YOK"

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 31, 2022



