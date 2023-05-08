Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken pankarta mutfakta çekilen fotoğrafıyla yanıt verdi: Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan bir pankart sosyal medyada tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan çektiği videolardan ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yardım ettiği anların görüntülerinin yer aldığı pankarttaki "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" sözleri tartışmalara yol açmıştı.

"ALIN ŞİMDİ BU FOTOĞRAFI PANKARTINIZA KOYUN"

Geçtiğimiz akşam eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti lideri Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'i evlerinde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, o anlarda çekilen bir fotoğraf karesiyle pankarta yanıt verdi. Tuncer Akşener ile birlikte mutfakta çay doldururken çekilen fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz!" ifadelerini kullandı.