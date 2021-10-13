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Kemer'de korkutan orman yangını

13.10.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Rüzgarın yön değiştirmesi ve arazinin sarp olması müdahaleyi güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kemer'de korkutan orman yangını

Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışıldığı bildirildi.

YILDIRIM KAYNAKLI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AA muhabirine, akşam saatlerinde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Yangının yıldırım kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Topaloğlu, "Rüzgarın yön değiştirmesi ve arazinin sarp olması müdahaleyi güçleştiriyor. Orman Bölge Müdürlüğünün uzman ekipleri şu anda yangına müdahale ediyorlar. Belediyemizin 3 arazöz ve 30 personeli ile Büyükşehir Belediyesine ait 5 arazöz yardım etmek için bekliyor. Ekiplere su ve ayran takviyesinde bulunduk." diye konuştu. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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