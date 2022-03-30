Kendi silahıyla vuruyorlar! Rusya'ya yeni darbe

Kiev'in 40 mil doğusunda bulunan Rudnytske köyü, Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alındı ve Rusların geride üç tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı bıraktığı tespit edildi. Cephanelerine eklenen üç tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı ile Ukrayna kuvvetleri ayrıca sofistike füzeleri, roketatarları ve gizli bir gelişmiş elektronik harp sistemini ele geçirmeyi başardı.

Putin'in kendi silahlarını ona karşı kullanabilmeyi başaran bir "tamirci" ordusuyla, ekipmanın onarımı genellikle kolaydır. Ukrayna kuvvetleri de, Rus teçhizatı sayesinde savaş öncesine göre daha fazla tanka sahip olduklarını iddia ettiler.

BÜYÜK TEÇHİZAT TEDARİKÇİSİ RUSYA

Rudnytske'nin geri alınmasına katılan bir grup yabancı savaşçının lideri Mamuka Mamulashvili, "Eksiğimiz yok ama Ruslar bize birçok silah sağlıyor" dedi. Bu ifadesi, Ruslardan "ordumuz için teçhizat tedarikçisi " olarak bahseden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin sözlerini doğruluyor.

Zelenskiy, daha fazla "uçak, tank ve zırhlı personel aracı" sağlamaları için batılı liderlere seslenmişti, ancak kuvvetlerinin çok büyük miktarda Rus askeri teçhizatını ele geçirerek Rus işgallerini püskürttüğünü itiraf etti.

Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin şaşırtıcı bir şekilde sadece bir günde "12 veya 17 tanka" el koyduğunu ve Ukrayna'nın toplam zırhlı araç sayısını savaşın başlangıcındaki sayısının çok üstüne çıkardığını açıkladı.

'BATIDAN DAHA FAZLA..'

Ukraynalı askeri gazeteci Yuri Butusov, ülkenin kaybettiğinden daha fazla tank kazandığını iddia ederek, "Putin Ukrayna'ya Batı'dan daha fazla askeri donanım sağlıyor." dedi. Butusov, Daily Mail’ a Ukraynalıların en az 120 tank ve 1.000'den fazla Rus askeri teçhizatını ele geçirdiğini ve bunların hasarsız veya nispeten kolay tamir edilebilir halde olduklarını söyledi.

Ele geçirilen bir füze ile poz vererek, "Ekipmanların bir kısmının küçük onarımlara ihtiyacı var, ancak birçok araç iyi durumda ve askerlerimiz onları alıp götürüyor" dedi.



