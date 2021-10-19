Kendini her yerde belli eden, rengarek ve parlak yağmur çizmesi modelleri

Bir anda bardaktan boşanırcasına yağan yağmura yakalandınız mı? Tahmin ettiğiniz gibi sonbahar mevsiminden bahsediyoruz. Bu mevsimin en belirgin simgesi yağmur ve etrafta uçuşan yapraklar. Eğer böyle havalara karşı önleminizi aldıysanız bu aylar sizin için kış mevsimine romantik bir geçiş olabilir. Önlem derken elbette ki konumuz yağmur çizmeleri! Çizme denilince aklınıza renksiz klasik modeller gelmesin. Piyasada rengarenk tasarımları ile ilginizi çekecek yüzlerce model yer alıyor.

1. Club4brands Yağmur Çizmesi'yle hayatınıza renk katın...



Gri havalarda keyfinizi yerine getirecek bir yağmur çizmesi mi arıyorsunuz? Öyleyse capcanlı sarı rengiyle favoriniz olacak Club4brands Yağmur Çizmesi’ne mutlaka göz atmalısınız. İtalyan kalitesiyle karşımıza çıkan çizme, bir plastik çeşidi olan PVC malzemeden üretilmiş. Ancak endişelenmeyin, herhangi bir plastik kokusuna rastlamak mümkün değil. Akla gelen en önemli soru ise su geçirgenlik durumu. Marka bu modelinde su geçirmezlik konusunda oldukça iddialı. Yani yağmurlu havalarda severek kullanabilirsiniz. Ek olarak yerleştirilen Actifresh iç ayak tabanları sayesinde ayaklarınızda rahat bir his bırakır.

Kaymayı engelleyen TPR malzemesiyle güvenli bir kullanım imkanı sunan çizmeyi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Demar Karo Kırmızısı Yağmur Çizmesi'yle farkınızı belli edin...

Alışılmışın dışında bir tarzınız varsa kırmızı kare desenli lastik çizmeler tam da size göre olabilir. Parlak ve canlı bir renge sahip Demar Yağmur Çizmesi ile girdiğiniz her ortamda farkınızı belli edeceğinizi şimdiden söyleyelim. Çizme, bükülebilir formda yumuşak bir yapıya sahip. Dış kısmında PVC malzeme kullanılırken iç kısmı ise tekstil kaplamalı. Dilerseniz iç tabanını çıkarabilir ve tercihinize göre farklı bir tabanlık kullanabilirsiniz. Bu şık çizmenin tabanı kaydırmaz özelliğe de sahip.

Demar Yağmur Çizmesi'ni daha yakından incelemek için bu linke tıklamanız yeterli!

3. Anne-kız yağmur çizmesi kombini yapmaya hazır mısınız?

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Kızınızla takım olarak giyinmeyi seviyorsanız size harika bir önerimiz var. Aynı tasarımla çocuk seçeneği de bulunan Playshoes Karo Yağmur Çizmesi’ni satın alarak anne kız yağmurlu havalarda eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Menekşe renkli çizmenin yeşil, mavi ve pembe de dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut. Kauçuk yapısı sayesinde rahatça giyilebilen bot, su birikintilerine karşı ideal uzunlukta. Esnek tabanlı yapısı konforlu bir kullanım imkanı sunan yağmur çizmesi, karanlık havalarda güvenlik yönünden önemli bir etkisi olan yansıtıcı özelliğine sahip.

Çizme için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

4. Ayaklarınız en iyisini hak ediyor...

Ayak sağlığınız için dikkat etmeniz gereken önemli konulardan biri ayakkabının iç tasarımında kullanılan malzeme. Rain Boots Sweet Chilli Lastik Çizme, iç kısmı %100 pamuktan oluşan bir ürün. Pamuklu yapısı, ayağınıza yumuşak bir dokunuş yaparken terlemeyi de engelliyor. Dış malzemesi ise kauçuk materyalden oluşuyor. 23 cm uzunluğunda tasarlanan çizmeler, pembeli siyahlı kareciklerden oluşan deseni ile duruşunuza samimi bir hava katıyor. Çizmelerin iki yanında ise kemer detayı bulunuyor.

Rahat bir şekilde ayağa oturan bu şık ve konforlu çizmeleri incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

5. Evercreatures Puantiyeli Yağmur Çizmesi ile klasik zamana dönüş...

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Klasik yılların popüler deseni puantiye, günümüzde de varlığını korumaya devam ediyor. Daha çok elbise ve bluzlarda yaygın olarak kullanılan puantiye, bu kez karşımıza bir çizme deseni olarak çıkıyor. Siz de geçmiş zamanların etkisini üzerinizde taşımak istiyorsanız Evercreatures Puantiyeli Yağmur Çizmesi’ne göz atmalısınız. Kırmızı-beyaz puantiye tasarımlı çizmenin iki yanında kemer detayı bulunuyor. Dilerseniz kemerleri sıkarak kullanabilirsiniz. Tabanında aşınma ve kaymaya karşı dayanıklı bir malzeme türü olan doğal kauçuk kullanılıyor. %100 su geçirmez özelliğe sahip bu çizmelerin el yapımı olduğunu da hatırlatalım.

Ürünü incelemek için bu sayfaya bakabilirsiniz.

6. Çevre dostu yağmur çizmesi olsun diyorsanız...

Ayakkabı malzemelerinde kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Ne yazık ki bu maddeler, doğamız üzerinde zararlı etki bırakıyor. Siz de bu konuda hassassanız çevre dostu malzemeden üretilen Bockstiegel Yağmur Botları hoşunuza gidebilir. Parlak kırmızı rengiyle oldukça dikkat çeken çizmelerle stilinize daha şık bir hava katabilirsiniz. Tabanı esnek ve hafif bir yapıya sahip çizmenin dış tabanında sentetik malzeme bulunuyor. Ayrıca taban tasarımında estetik duruşunun yanı sıra ayak sağlığı için de ideal olan blok topuk yer alıyor. Çizmenin baldır kısmında bulunan bağcık detayı sayesinde size en iyi şekilde uyum sağlayacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz.

Bockstiegel Yağmur Botları’nı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Doğan Çiçekli Yağmur Çizmesi ile bahçe stilinizi yaratın...

Yağmur çizmeleri, yürüyüş veya günlük kullanım için uygun olduğu gibi bahçe işlerinde de tercih edebileceğiniz bir ayakkabı modeli. Toprakla uğraşırken ayaklarınızı temiz tutmaya yarayan Doğan Yağmur Çizmesi, rengarenk çicekli tasarımı ile bahçe stilinize neşe katacak. Tamamen PVC malzemeden oluşan bu çizmeler, elbette ki su geçirmez özelliğe sahip. Ayrıca kaydırmaz taban yapısıyla güvenli bir kullanım sağlıyor. İç kısmına ayaklarınızı daha sıcak tutması için ek olarak keçe tabanlık koyabilirsiniz. Ancak bu durumda bir numara daha büyük olan çizmeleri tercih etmeniz öneriliyor.

Kullanıcılarından tam not alan Doğan Çiçekli Yağmur Çizmesi’ni buradan satın alabilirsiniz.

8. Şıklığıyla gözleri kamaştıran yağmur çizmesi...

Yağmur çizmesi seçerken hem işlevsel hem de şık bir model tercih edenlerden misiniz? Öyleyse kalitesiyle tanınan Igor’un Trabilla Yağmur Çizmesi’ni mutlaka görmelisiniz. Bu çizme, günlük kullanımın yanı sıra özel davetlerde ya da iş yerinde giyebileceğiniz en şık modellerden biri. Parlak görünümüyle göz kamaştıran modelin yan kısmında bulunan metal kopça, çizmeye hareket katıyor. Üst kısmı PVC, tabanı ise kauçuk malzemeden oluşuyor. Ayrıca tabanın kaydırma yapmayan esnek ve hafif bir yapıya sahip olduğunu da hatırlatalım.

Çizmeye bir tıkla bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

9. Derimod Yağmur Çizmesi ile sonbaharın tadını çıkarın...

Sonbahar denilince akla yağmur eşliğinde yapılan yürüyüşler geliyor. Böyle anların tadını doyasıya çıkarabileceğiniz modellerden biri de Derimod Yağmur Çizmesi. Sade bir tasarıma sahip olmasının yanında parlak yüzeyiyle oldukça şık bir model olduğunu söyleyebiliriz. Lila rengiyle dikkat çekici ve hoş bir duruş sergiliyor. Tırtıklı olarak tasarlanan taban, ayakkabı yapımında sık kullanılan termoplastik poliüretan malzemeden oluşuyor. Bu da çizmenin darbe ve kayma sorununa karşı oldukça dirençli olduğunu gösteriyor. Esnek bir forma ve rahat iç astarlara sahip olması sayesinde ayaklarınız çizmenin içinde gün boyu rahat ediyor.

Derimod Yağmur Çizmesi’ni yakından incelemek için buraya, modelin diğer renklerine göz atmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

10. Renkli çizmeler bana göre değil diyorsanız...

Yağmur çizmeleri rengarenk tasarımları ile çok rağbet görüyor. Ancak bu çizmeler, bazılarının tarzına uymayabilir. Eğer siz de "Renkli çizmeler bana göre değil." diyorsanız Tommy Hilfiger’in Yağmur Çizmesi ideal bir seçenek olabilir. Her üründe kendine yer bulan siyah rengin asil duruşunu bu model üzerinde de görebilirsiniz. Parlak yüzeyli sade tasarıma sahip çizmeyi tüm kıyafetlerinizle kombinleyebilirsiniz. Taban kısmı PVC malzemeden oluşan bilek boy bu çizme, 17 cm uzunluğunda.

Fermuar detayı sayesinde konforlu bir kullanım imkanı sunan modeli buradan inceleyebilir; markanın diğer çizme modelleri için ise bu linke tıklayabilirsiniz.

