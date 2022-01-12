Kendinizi şımartın: Farklı amaçlarla kullanabileceğiniz birbirinden güzel bakım maskeleri

Günlük bakımda nemlendirici ve temizleyicileri sık sık kullanırız. Ancak peeling ve maskeler ortalama olarak haftada 1 ya da 2 kere kullanılır. Cilt bakımını tamamlayan ve düzenli kullanımla mucizevi etkiler gösteren maskeler sadece yüz için değil göz, vücut, el, ayak ile saçlarda da kullanılır. Siz de kendinizi şımartacak ve en iyi bakımı sunacak maskeleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, birbirinden güzel ürünleri listelediğimiz yazımızı birlikte inceleyelim.

1. Saçlarınız için en iyisi: John Frieda Detoks Etkili Bakım Maskesi

Saçlarınız için günlük kullanıma uygun bir maske arıyorsanız John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi'ni mutlaka alışveriş listesine eklemelisiniz. Yeşil çay ve avokado özleri ile zenginleştirilmiş formülü, saçlarda adeta detoks etkisi yaratır. Donuk saçları canlandırmaya, beslemeye ve onarmaya yardımcı olur. Maskenin kullanımı ise oldukça pratik. Tüm saça uygulayıp 1 dakika bekletmeniz ve ardından bol suyla durulamanız yeterli.

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2. Gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkaran: ZJchao Göz Maskesi

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Hava kirliliği, uykusuzluk, stres ve sürekli mavi ışığa maruz kalmak gibi pek çok etmen gözlerde koyu halkaların, şişliklerin oluşmasına neden olur. ZJchao Göz Maskesi; koyu halkaları, kaz ayaklarını ve göz torbalarını giderir, cilt rengini iyileştirir. Yoğun nemlendirici etkiye sahip olan maske, cilde esneklik kazandırır. Ciltte oluşan birikintileri giderdiği için göz çevresinde pürüzsüz bir görünüm sağlar. Serinletici bir etki isterseniz ürünü buzdolabında beklettikten sonra uygulayabilirsiniz.

Gözlerdeki yorgun görünümü azaltmaya yardımcı olan ZJchao Göz Maskesi'ni satın almak için sizi böyle alalım.

3. Duşta bakım isteyenlere: Diadermine Hydralist Duş Maskesi

Hava kirliliği sağlığın yanı sıra cildi de olumsuz etkiler. Gözenekleri tıkayan partiküllerden Diadermine Hydralist Duş Maskesi ile kurtulabilirsiniz. Duş sırasında kullanılan maske, buharla aktif hale gelir. Cildi, şehrin yıpratıcı etkisinden ve kirden arındırır. Deniz bitkileri ile formüle edilen maske, yüzün pürüzsüz ve aydınlık bir görünüme kavuşmasını sağlar. Duş öncesi kuru yüze uyguladığınız maskei duş boyu cildinizde bırakmanız ve duştan çıkmadan hemen önce temizlemeniz yeterli. 6 kullanımlık olan maskeyi duş dışında standart bir maske olarak kullanmak isterseniz 15 dakika kadar bekletip bol su ile durulayabilirsiniz.

Detoks etkisi ile cildi rahatlatan Diadermine Hydralist Duş Maskesi'ni buradan satın alabilirsiniz.

4. Lekeler için: Garnier Yüz Maskesi

Cilt lekelerinden arınmış aydınlık bir yüz için Garnier Skin Naturals Kağıt Yüz Maskesi'ni tercih edebilirsiniz. C vitamini içeren formülü sayesinde lekeleri azaltmaya yardımcı olan maske, organik kayısı yağı ile cildin daha sıkı görünmesini sağlar. Serum sayesinde cildi mükemmel şekilde sarar ve derinlemesine nüfuz eder. Kullanımı ise oldukça kolay. Serumu kağıt maske ile birleştirip temiz yüze yerleştirmeniz ve 15 dakika beklemeniz yeterli.

Haftada 1 kere uygulayabileceğiniz Garnier Skin Naturals Taze Karışım C Vitamini Kağıt Yüz Maskesi'ni satın almak isterseniz böyle buyurun.

5. Kendinizi şımartın: Avon Works Sıkı Görünüm Veren Vücut Maskesi

Maske denince akla ilk olarak yüz maskeleri gelir. Ancak sadece yüzün değil vücudun da maske ile bakıma ihtiyacı var. Eğer siz de vücudunuzu, sıkılaştırıcı etkiye sahip bir maskeyle şımartmak isterseniz Avon Works Sıkı Görünüm Veren Vücut Maskesi'ni mutlaka incelemelisiniz. Kol, bacak, karın ve kalçada kullanılabilen maske, cilt görünümünü iyileştirir. Durulama gerektirmeyen maskeyi günde 2 kere problemli bölgeye yaklaşık 5 dakika boyunca masaj yaparak uygulamanız yeterli.

Vücudu 2 haftada şekillendiren Avon Works Sıkı Görünüm Veren Vücut Maskesi'ni incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

6. Dudaklarınızı unutmayın: Bioaqua Kristal Kolajen Dudak Maskesi

Dudaklar sadece soğuk havalarda değil, her zaman bakıma ihtiyaç duyar. Bioaqua Kristal Kolajen Dudak Maskesi; bitkisel kolajen, gotu kola, hyalüronik asit, maya ve Hint yağı içeren formülü ile çatlayan dudakları nemlendirir. Besleyici etkisiyle dudak yüzeyinde oluşan çizgileri hafifletir. Dudağın doğal rengini belirginleştiren maske, dolgun ve parlak bir görünüm sağlar. Maskeyi gece yatmadan önce dudağınıza yerleştirip 15 dakika beklemelisiniz. Uygulama sonunda dudakta kalan ürünü silmeden dudağın gece boyu emmesini sağlamalısınız.

Haftada 2-3 kere kullanabileceğiniz Bioaqua Kristal Kolajen Dudak Maskesi'ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Ayaklarınızın da bakıma ihtiyacı var: Mjcare Ayak Peeling Maskesi

Gün boyu ayakkabının içine hapsolan ayakların bakımı için Mjcare Ayak Peeling Maskesi'ni tercih edebilirsiniz. Limon aroması, beta glukan ve salyangoz özü içeren zengin formülü ile ayaklardaki kiri, ölü deriyi, nasırı soyarak temizler. Nemlendirerek yumuşak kalmalarına yardımcı olur. Çorap şeklinde olan maskeyi kullanmak oldukça kolay. Çorapların içine esansları eklemeniz ve giyerek 90 dakika bekleyip ardından durulamanız yeterli. Uygulama sonunda ayakları sıcak su ile yıkarsanız maskenin etkisini arttırabilirsiniz.

Ayakları tahrişten koruyan Mjcare Ayak Peeling Maskesi'ni satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

8. Siyah noktalara veda edin: Dewytree Strawberry Honey Jam Peel Off Burun Maskesi

Burun üstündeki siyah noktalar ve genişleyen gözenekler can sıkıcı olabilir. Üzülmenize gerek yok, Dewytree Strawberry Honey Jam Peel Off Burun Maskesi ile bu sorunlara veda edebilirsiniz. Burun üzerine uygulanan maske, siyah noktaları ve cildi derinlemesine temizler, gözenekleri sıkılaştırır. Ayrıca cildin yağ dengesini korumaya da yardım eder. Kullanımı da oldukça pratik olan maskeyi burun üzerine dağıttıktan sonra 10-20 dakika bekletip sertleşen kenarlardan tutarak çıkarmanız yeterli.

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9. Sıra ellerde: Neutrogena Cica-Onarıcı Norveç Formülü El Maskesi

Eller, dış etkilerden korunmaya en çok ihtiyaç duyan bölgelerden biri. Neutrogena Cica-Onarıcı Norveç Formülü El Maskesi, kuru ve çatlayan ellerin bakımı için ideal bir ürün. Cildin yenilenme sürecini destekleyen el maskesi, yoğun yatıştırıcı ve nemlendirici özelliğiyle cilt bariyerini güçlendirir. Durulamaya gerek kalmayan ürün, ilk kullanımda bile hızlı sonuç verir. İdeal nem oranı ile elleri dış etkilere karşı 48 saat boyunca korur.

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10. Kil maskesinden vazgeçemeyenlere: Organique Kil Maskesi

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Cilt bakım rutinine kil maskelerini eklemek isteyenler için harika bir önerimiz var. Doğal içeriklerle formüle edilen Organique Kil Maskesi, vitamin ve mineral desteği ile yoğun bir cilt bakımı sağlar. Cilde zarar veren ve gözeneklerde biriken SLS, SLES, ALS, paraben, parafin yağlar, silikon, vazelin içermez. Cildin yağ dengesini korur. Yaşayan su ile üretilen maske, vegan kullanımı tercih edenler için uygun. Maskenin bekletme süresi, cilt tipine göre değişiklik gösterir. Üstelik ürün, peeling olarak da kullanılabilir.

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