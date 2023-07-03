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Kendisi 81, eşi ise 45 yaşındaydı! Aldatıldığından şüphelendi, sokağı kan gölüne çevirdi

03.07.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Akif Ünal (81), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı (45) sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Yaşlı adam daha sonra aynı silahla intihar etti. Dehşete düşüren olaya tanık olan mahalle sakinleri ise o anları anlattı. İşte detaylar...

Kendisi 81, eşi ise 45 yaşındaydı! Aldatıldığından şüphelendi, sokağı kan gölüne çevirdi

Alınan bilgiye göre Akif Ünal (81), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı (45) Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde silahla öldürdü. Akif Ünal daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Döndü Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Akif Ünal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı Ünal'ın, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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MAHALLE SAKİNLERİ OLAYA TANIK OLDU

Mahalle sakinlerinden Naime Çoban, olay anında balkonda çamaşır astığını belirterek, "İçeri girmeden 4 el ateş geldi. Baktım kadın yerde yatıyordu. Adam da biraz canlıydı. Kadın hemen öldü." dedi.

Ali Ayelan da "Çöp dökmeye gidip geldikten sonra tabanca sesi geldi. Baktım ki kadın yerde yatıyor. 3 defa kadına ateş etti, ondan sonra da kendine ateş etti." ifadesini kullandı.

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AA

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