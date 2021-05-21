Kepek neden oluşur, nasıl gider? Kepek oluşumu nasıl önlenir?

Herkes, sağlıklı, gür ve kepeksiz saçlara sahip olmak ister. Zaman zaman oraya çıkan kepek sorunu hem saçta kötü göründüğü için hem de saç derisinde kaşıntıya neden olduğu için kişinin günlük hayatında sorun oluşturur. Kepek, genelde bazı genetik özellikleri bağlı olarak oluşmaktadır. Özellikle ergenlikle birlikte testosteron hormonunun artması saçlı deride bulunan maleses adını verilen mikro organizmanın oleik asit asit üretmesi nedeniyle, yağ depolanmaya başlar.

Hücre birikiminin o bölgede çoğalması ve deri altındaki hafif iltihaplanma nedeniyle de hücrelerin sürekli çoğalarak geliştirdiği bir durum olarak kepek ortaya çıkar. Fakat bazen kepeğin ortaya çıkmasında altta yatan bir takım dermatolojik rahatsızlıklar da rol oynar. Özellikle sedef ya da egzama rahatsızlığında aşırı kepeklenmeler görülebilir.

KURU SAÇ DERİSİ KEPEK OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLIYOR

Kepeklenme sebeplerinden biri de cildin aşırı derecede kuru olmasıdır. Bu kuruluk bazen genetik özelliklerle, bazen mevsimsel dönemlerde ortaya çıkabilmektedir. Bazen de sıvı alımının azalması gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Yağlı saç derisinde kepek görülme olasılığı daha düşüktür.