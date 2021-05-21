Kepek neden oluşur, nasıl gider? Kepek oluşumu nasıl önlenir?

Herkes, sağlıklı, gür ve kepeksiz saçlara sahip olmak ister. Zaman zaman oraya çıkan kepek sorunu hem saçta kötü göründüğü için hem de saç derisinde kaşıntıya neden olduğu için kişinin günlük hayatında sorun oluşturur. Kepek, genelde bazı genetik özellikleri bağlı olarak oluşmaktadır. Özellikle ergenlikle birlikte testosteron hormonunun artması saçlı deride bulunan maleses adını verilen mikro organizmanın oleik asit asit üretmesi nedeniyle, yağ depolanmaya başlar.
Hücre birikiminin o bölgede çoğalması ve deri altındaki hafif iltihaplanma nedeniyle de hücrelerin sürekli çoğalarak geliştirdiği bir durum olarak kepek ortaya çıkar. Fakat bazen kepeğin ortaya çıkmasında altta yatan bir takım dermatolojik rahatsızlıklar da rol oynar. Özellikle sedef ya da egzama rahatsızlığında aşırı kepeklenmeler görülebilir.
Kepeklenme sebeplerinden biri de cildin aşırı derecede kuru olmasıdır. Bu kuruluk bazen genetik özelliklerle, bazen mevsimsel dönemlerde ortaya çıkabilmektedir. Bazen de sıvı alımının azalması gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Yağlı saç derisinde kepek görülme olasılığı daha düşüktür.
Kepeğin oluşumunun bir diğer sebebi ise saçlarımıza kullandığımız kozmetiklerdir. Özellikle saçların aşırı derecede yıkanması ya da jöle ve benzeri maddelerin yoğun kullanılması saçlarda kepeklenmeye neden olabilmektedir.
Kepek oluşumunu engelleyebilmek için eğer altta bir hastalık varsa öncelikle bu hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Eğer hastalık yoksa yani sadece kozmetik bir problemse, kozmetik önlemler almak mümkündür. Özellikle sedef için kullanılan özel şampuanlar vardır. Bu şampuanların tercih edilmesi ya da bazı saç bakım ürünlerinin uygun olanlarının tercih edilmesi kepeği önlemede işe yarar.
Kepeği önlemek için alınması gereken bir diğer önlem de gereksiz yere kullanılan saç kozmetiklerinin engellenmesidir. Özellikle sık aralıklarla saçların jölelenmesi ya da benzeri bir takım başka ürünlerin kullanılmasından kaçınmak gerekmektedir.
Bitkisel yağlardan yapılan saç maskelerinin kepeği azalttığı bilinmektedir. Duşa girmeden önce doğal hindistan cevizi yağını saç diplerinize ovarak yedirin. Kafanıza bir bone takın ve en az 2 saat boyunca yağın saç derinize geçmesini bekleyin. Daha sonra duşa girip ılık su ile saçınızı yağdan arındırın.
Zeytinyağını saç diplerine masaj yaparak yedirmek ve sonrasında durulamak da kepeği azaltan yöntemlerden biridir. Bu bakımlar düzenli yapıldığında kepek sorunu ortadan kalkacaktır.
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