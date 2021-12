Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus

Regl dönemlerinde kadınlar geceleri sızıntı olup olmadığını kontrol etmek ve ped değiştirmek için sık sık uykularını bölebiliyor. Yapışkanlığı az olduğu için hareket eden ve nemli hissettiren pedlerle karşı karşıya kalınması da konforsuz ve verimsiz bir uykuya sebep oluyor. 40 yılı aşkın süredir kadınları ve genç kızları destekleyen Orkid, bir hijyenik pedde en çok ihtiyaç duyulan noktaları belirleyerek yeni ve geliştirilmiş Orkid Ultra Gece Extra Plus ile deliksiz bir uyku deneyimi sunuyor.

DAHA GENİŞ YÜZEY İLE SIZINTILARA KARŞI TAM KORUMA

Orkid Ultra Gece Extra Plus yüzde dokuz daha geniş ön yüzey ve yüzde 85 daha geniş arka yüzey ile sızıntılara karşı tam bir koruma sağlıyor. 12 saate kadar etkin koruma sunan Orkid Ultra Gece Extra Plus kaymaz yapısı ve kanatları ile uyku halindeki her harekete uyum sağlayarak büyük bir konfor sunuyor. Dermatolojik olarak onaylanan Orkid’i, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.