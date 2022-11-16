Keten tohumu ne kadar tüketilmeli, yoğurtla nasıl hazırlanır? Çiğ keten tohumu öğütülmeden yenir mi, zayıflatır mı?

Doğal bitkilerin tohumları insanlar için ilk tarihlerden beri değerli bir besin kaynağı olmuştur. Buğday, mısır, arpa, yulaf, pirinç bunlardan sadece birkaçıdır. Günümüzde hâlen daha bu besinler hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Eski çağlarda da aslında yalnızca karın doyurmak için tohum tüketilmiyordu. Çeşitli hastalıklara şifa bulmak için de tohumlardan yararlanılırdı. Sağlık için tüketilen tohumlardan birisi de keten tohumudur. Keten tohumu ve lifi elde etmek için 4000 yıldır Akdeniz topraklarında keten yetiştiriliyordu. Antik Mısır’da lahitlerin üzerinde keten yetiştiriciliğiyle ilgili resmedilmiş eserler bulunduktan sonra bu bulgu kanıtlanmıştır. Peki bu en eski ürünlerden biri olan keten tohumu nasıl tüketilir?

Keten tohumu nasıl tüketilir?

Keten tohumu eski çağlarda öğütülerek un hâline getirilirdi. Elde edilen bu un ile hamur işleri yapılır veya yemeklere katılarak tüketilirdi. Günümüzde de keten tohumu bu şekilde tüketilmeye devam eder. Keten tohumu genelde öğütülmeden yense de öğütülmeden de tüketilebilir. Öğütülmeden keten tohumunu tüketmek için de yoğurt, süt benzeri gıdalara katarak tüketilebilir. Hatta hazırlanan smoothie içerisine de keten tohumu katılarak içeceğe zenginlik katılabilir. En pratik tarif olarak karşımıza çıkan yoğurtlu tüketimi olabilir.

Keten tohumu yoğurtla nasıl hazırlanır?

Keten tohumu direkt olarak yoğurt içerisine katılarak tüketilebilir. Başka bir şekilde chia tohumuyla birlikte yoğurtla tüketilmesi de popüler diyet tariflerinden birisidir. Öğütülmüş hâldeki keten tohumunu da yoğurtlu tarifinize katabilirsiniz. Ancak bu tarifte dikkat edilmesi gereken keten tohumu öğütüldükten sonra 24 saat bekletilirse toksinler yüzünden vücutta olumsuz etkileri oluşabilir.

Keten tohumu ne kadar tüketilmeli?

Vücudumuza aldığımız veya tükettiğimiz her şeyin belirli bir düzeyi olması gerekmektedir. Bu keten tohumu için de geçerlidir. Keten tohumu günlük tüketimi 40 gramı aşmamalıdır. Bu yaklaşık olarak 2 tatlı kaşığına tekabül eder. Eğer keten tohumu tüketimi fazla olursa sağlığa zararları dokunabilir. Aşırı miktarda keten tohumu tüketmenin bazı zararları şöyledir:

Keten tohumu çok fazla miktarda lignan içerir. Lignan ile antioksidan özellik göstermektedir ancak fazla tüketim durumunda hormonal bozukluklara yol açabilir.

Rahim kanseri veya meme kanseri olanlar hormon açısından oldukça duyarlı olması gerektiğinden keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına başvurmalıdırlar.

Keten tohumu her gıda gibi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verir. Aşırı tüketimi karşısında alerjik reaksiyonun şiddeti artacağından ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Lifli içeriğe sahip tohumu ile bazı sindirim sorunlarına iyi gelse de aşırı tüketimi ile hazımsızlık veya ishal gibi sorunlara sebep olabilir.

Keten tohumu öğütülmeden yenir mi?

Keten tohumu kullanılırken farklı yollar izlenebilir. Örneğin öğütülmesi hâlinde elde edilen toz ile içecekler, hamur işleri ve benzeri tarifler içerisine katılarak tüketilebilir. Öğütülerek tüketildiği gibi keten tohumu öğütülmeden de tüketilebilir. Yoğurt içerisine veya kahvaltılık gevreklerle beraber keten tohumu tüketilebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de çiğ keten tohumudur. Çiğ keten tohumunun tüketimi daha farklıdır.

Çiğ keten tohumu öğütülmeden yenir mi?

Keten tohumu çiğ hâlde tüketilmesi durumunda vücutta toksik madde birikimine sebebiyet verebilir. Bu nedenle "Çiğ keten tohumu öğütülmeden yenir?" mi sorusuna cevap "hayır" olacaktır. Öğütüldüğü takdirde ise 24 saat geçmeden keten tohumunu tüketmek önemlidir. 24 saat sonra öğütülmüş keten tohumu içerisinde toksin madde oluşmaya başlayacaktır. Çiğ keten tohumu tüketilmemelidir, tüketime hazır olan keten tohumu da 24 saat içinde tüketilmelidir.

Keten yetiştirilmesi oldukça kolay bir bitkidir. Her çeşit iklime adapte olup çiçek açabilir. Keten tohumu da keten yetiştirilişinin ana etmenlerinden birisidir. Her şekilde faydalandığımız keten tohumu geçmişte, günümüzde ve gelecekte oldukça değerli olmuştur ve olmaya devam edeceği aşikâr bir tohumdur. Keten tohumu faydaları:

Keten tohumu antioksidan özellik gösteren diğer bitki içerikli gıdalar gibidir.

Antioksidan özellikle zararlı hücrelerin vücuttan atılmasını sağlar.

Keten tohumu ayrıca omega-3 açısından oldukça zengindir.

Omega-3 yağları kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemekte yardımcı olabilir.

Keten tohumu içerdiği lif ve omega-3 ile kalp sağlığına oldukça iyi gelir.

İçerdiği etken maddeler kolestrolü dengelemekte ve damar sağlığına iyi gelir.

Keten tohumu içerdiği lignan maddesiyle radyasyonun olumsuz etkilerini azaltabilir.

Keten tohumu zayıflatır mı?

Keten tohumu uygun ölçüde ve düzenli tüketildiğinde ise pek çok faydaları beraberinde getirir. Genellikle diyet listelerinde ismi sıklıkla geçen "Keten tohumu zayıflatır mı?" sorusu sıklıkla sorulur. Keten tohumu içerdiği lifli yapı sayesinde tokluk hissiyatını güçlendirir. Bu uygun miktar tüketildiği taktirde kişiye doygunluk kazandırabilir. Zayıflamak için diyet yapan bireylerin tüketmesi durumunda tokluk hissiyatı sağlayacağından zayıflamaya yardımcı olabilir. Ayrıca sindirim sisteminin düzenli çalışması da zayıflamak isteyen bireyler için oldukça önemlidir. Keten tohumu sindirim sistemi çalışmasında fazla tüketilmediği takdirde olumlu sonuç göstermektedir.