Kıdem tazminatı neye göre hesaplanır? Kıdem tazminatı son kaç aylık maaşa göre hesaplanır?

Özel bir şirkette ya da bir kamu kuruluşunda çalışan herkes çeşitli sebepler nedeniyle iş akdi feshedildiğinde kıdem tazminatı alabilir.

Askerlik, emeklilik gün sayısı ya da yaşın dolması, kadın çalışanlar için evlilik sebepleri ile kıdem tazminatı almaya hak kazanılabilir. Kıdem tazminatının hangi çalışan için ne kadar olacağını hesaplamak için bir formül uygulanır.

Kıdem tazminatı neye göre hesaplanır?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alma hakkı çeşitli gerekçelere bağlıdır. Ne kadar kıdem tazminatı alacağı ise o iş yerinde geçirdiği zamana ve SGK prim gün sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kıdem tazminatı son kaç aya göre hesaplanır?

Çalışan kişi eğer iş akdinin feshedilmesini talep ederek kıdem tazminatı almak istiyorsa alacağı miktarı o iş yerinde çalıştığı son bir yıla göre hesaplayabilir.

Emekli oldum kıdem tazminatı alabilir miyim?

Emeklilik yaşının gelmesi ya da prim gün sayısının dolmuş olması gerekliliği vardır. Devletin verdiği emeklilik hakkı için çalışmaya başladığı güne göre belirlenen yaşına ulaşılması ya da ödenen prim gün sayısının dolması durumları emeklilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmak için yeterlidir. Bu özelliklere sahip olan kişi Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yapmalıdır.

Burada SGK tarafından hazırlanan belgeleri işverenine teslim eder. İşveren durumu değerlendirerek iş akdi sözleşmesinin fesih işlemlerini başlatır. Kıdem tazminatı alan çalışana en kısa sürede belirlenen rakamı ödemekle yükümlü olan kişi işverendir.

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İş akdi feshedilecek olan işçinin hangi usule göre ödeme aldığı da önemli bir noktadır. O iş yerinde çalıştığı son bir yıllık süreye dahil olarak ödenen ücret o süre içinde çalışılan gün sayısına bölünerek hak edilen kıdem tazminatı bedeli hesaplanır.

Kıdem tazminatı tavanı nedir, nasıl hesaplanır?

İş akdi feshedilecek olan işçinin hangi usule göre ödeme aldığı da önemli bir noktadır. O iş yerinde çalıştığı son bir yıllık süreye dahil olarak ödenen ücret o süre içinde çalışılan gün sayısına bölünerek hak edilen kıdem tazminatı bedeli hesaplanır.



