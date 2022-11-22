HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu ertelemek zorunda kaldı: 6'lı masanın trafiği yoğunlaştı! CHP'de seçimler için istifa şartı

Kılıçdaroğlu ertelemek zorunda kaldı: 6'lı masanın trafiği yoğunlaştı! CHP'de seçimler için istifa şartı

22.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce ABD, ardından İngiltere ziyaretiyle dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın yoğun görüşme ve çalışma trafiği nedeniyle Almanya ziyaretini ertelemek durumunda kaldı. 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan ziyaret aralık ayına ertelendi. Öte yandan önümüzdeki yıl gerçekleşecek milletvekili seçimlerinde aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarıyla yönetim kurulu üyelerine 'istifa' şartı getirildi.

Kılıçdaroğlu ertelemek zorunda kaldı: 6'lı masanın trafiği yoğunlaştı! CHP'de seçimler için istifa şartı

CHP'de önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimler için hazırlıklar sürüyor. Bir yandan Kılıçdaroğlu altılı masa görüşmeleriyle cumhurbaşkanlığı seçimleri için trafiğini sürdürürken bir yandan da milletvekili seçimlerinde aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden istifa etmeleri istendi. Kılıçdaroğlu, çok konuşulan İngiltere ve ABD ziyaretlerinin ardından gerçekleştirmesi planlanan Almanya ziyaretini ise "altılı masanın görüşme ve çalışma trafiğinin yoğunluğu nedeniyle" erteledi. İşte partide alınan son kararlardan ayrıntılar...

TÜM TEŞKİLATLARA GÖNDERİLDİ

Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdüren CHP'de, aday adayı olacak il ve ilçe başkanları için önemli bir karar alındı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) 2023 yılı içerisinde yapılacak seçimlerde aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarıyla yönetim kurulu üyeleri için alınan karara ilişkin yazı tüm parti teşkilatlarına gönderildi.
Yazıda milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinin 5 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında görevlerinden istifa etmeleri gerektiği bildirildi.

thumbs_b_c_c018436efe8a11bf10c1b04f41261445

Söz konusu yazıda, istifa dilekçelerinin bekletilmeksizin Genel Sekreterliğe gönderilmesi, istifa edenlerin yerine parti yönetiminin bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmaması da istendi.

PAZAR GÜNÜ PM TOPLANACAK

CHP'de başta altılı masa toplantılarında gelinen nokta ve seçim hazırlıkları olmak üzere son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği Parti Meclisi (PM) toplantısı hafta sonu yapılacak.

thumbs_b_c_7d7b892e6d780d12f5e32b8c24e24869

Gündemi daha sonra belirlenecek PM, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında 27 Kasım Pazar günü parti genel merkezinde toplanacak.

ALMANYA ZİYARETİNE ERTELEME

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 23-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Almanya programının aralık ayına ertelendiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Berlin, Frankfurt ve Münih'te gerçekleştireceği ziyaretin altılı masanın görüşme ve çalışma trafiğinin yoğunluğu nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

8 saat iddiası çok konuşulmuştu! Merak edilen soru yanıtını buldu

8 saat iddiası çok konuşulmuştu! Merak edilen soru yanıtını buldu

 Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye gitti

 Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da dikkat çeken temaslar

Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da dikkat çeken temaslar

 Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle ABD'ye gitti! İşte görüşeceği isimler

Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle ABD'ye gitti! İşte görüşeceği isimler

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman Bakan ile yaptığı toplantıda söylediAlman Bakan ile yaptığı toplantıda söyledi
Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildiTürkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi
Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybettiKarkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Ameliyattan çıktı, sağlık durumunu açıkladı

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.