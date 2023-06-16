Kılıçdaroğlu "Genel Başkan olmak istiyor musun?" diyerek açık açık sordu! İşte İmamoğlu'nun yanıtı...

Seçimlerin hemen ardından yaptığı 'değişim' çağrısıyla bir anda gündem yaratan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Önceki gün gerçekleşen kritik görüşmede CHP'deki değişim sürecinin masada olduğu öğrenilirken; ikili arasında neler konuşulduğuyla ilgili ortaya çıkan detay gündem yarattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; oldukça olumlu geçen görüşmede İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından yaptığı 'değişim' talebini yinelediği ancak söz konusu talebin kişilerle sınırlı olarak değil topyekûn muhalefetin yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir talep olduğunu belirttiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU: "GENEL BAŞKAN OLMAK İSTİYOR MUSUN?"

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na “Genel Başkan olmak istiyor musun?” diye sorduğu belirtilirken, İmamoğlu'nun yanıtı da dikkat çekti.

İMAMOĞLU: "GÖREVE HAZIRIM"

İmamoğlu'nun “Ben her türlü göreve hazırım. Mesele genel başkanlık da değil. Mesele aslında bu değişimin yapılması” dediği iddia edildi.

Toplantı sonrasında İmamoğlu’nun “Her şey güzel olacak” ifadesinin arkasında ise bütün bunların konuşulduğu, gelinen noktanın ise oldukça pozitif olduğu belirtiliyor.

'MUTABAKAT SAĞLANDI' İDDİASI

Kulislerde; önemli konularda da bir mutabakat sağlandığı, buna göre kısa süre içerisinde bir yol haritası oluşturulacağı ve bu doğrultuda hareket edileceği konuşuluyor.

