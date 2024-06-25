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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşecek mi? Açıklamalar peş peşe geldi: 'Onların hepsi asparagas'

25.06.2024 22:43
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı sürpriz görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile buluşma iddialarına açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Diğer yandan görüşme iddialarıyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den de açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşecek mi? Açıklamalar peş peşe geldi: 'Onların hepsi asparagas'

Ankara'da siyaset gündemine oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın yemekte buluşmasının ardından gözler Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki görüşme iddialarına çevrildi. Mansur Yavaş ile ABB'nin Sıhhiye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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ABB Başkanı Yavaş basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, “Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor ?' sorusuna, "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz" dedi.

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ÖZEL'DEN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu ile Yavaş'ın yemekte bir araya gelmesine ilişkin "CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, hele hele oturup yemek yiyerek sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir." dedi.
Yavaş'ın akşam yemeğiyle ilgili bilgi verdiğini, kendisinin de memnuniyetini ilettiğini bildiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ekrem Bey'in de açıklamasını takip ettim, geçtiğimiz günlerde. Önümüzdeki günlerde, haftalarda olacak bir yemek. Bu çok iyidir. Yemekler yenmiyorsa, önceki genel başkanla birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşlar yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa, bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması, demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları normalleşmeye dair, parti içi normal bir şeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum."

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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