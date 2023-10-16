Kılıçdaroğlu'na 'kapı' yanıtı! "Onu partiden ayıracağım" sözleri dikkat çekmişti; Özgür Özel gizli protokolü hatırlattı

Siyasetin gündeminde en çok merak edilen sorulardan birinin yanıtını bulmasına 3 haftadan az kaldı: CHP'de genel başkan değişecek mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu devam mı edecek? CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na meydan okumaya devam ediyor. Son olarak dün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayla dikkatleri üstüne çeken Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolü de hatırlattı.

"GENEL BAŞKANIMIZLA YOL AYRIMINA GELDİK"

Özgür Özel, Eskişehir'de, yeni göreve gelen partisinin İl Başkanı Talat Yalaz'ı ziyaret etti. Özel, partililerle sohbet ettikten sonra basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve gelmeleri halinde genç kadrolara yer vereceklerini belirten Özel şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çok önemli bir seçime inandık, inandırdık ve sonuçta kaybettik. Bir öz eleştiri yapmanın ve partide geçmişte yapılan doğruları sahiplenirken, yanlışları terk etmenin gerektiği bir süreci önerdik ancak birlikte siyaset yaptığımız, geçmişte görev aldığımız, farklı düşündüğümüzde, farklılıklarımızı ortaya koyup, iddia edip, alınan kararlara uyduğumuz partide, şu anda partiyi yöneten arkadaşlarımızla ve genel başkanımızla bir yol ayrımına geldik. Genel Başkanımız ve bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönem hizmet etmiş, çok değerli büyüklerimiz var. Ama arada bir fark var. Genel Başkanımızın ekibinde uzun süre birlikte görev yapmış, deneyimli arkadaşlar; 'Genel Başkan da devam edecek, biz de devam edeceğiz’ diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlamalı, hiçbir göreve talip değiliz, genç kadroların arkasında, yanındayız' diyorlar. Bizim parti meclisi ve yönetim listelerimize baktığınızda genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütü göreceksiniz.”

"BABAEVİNİN KAPILARINI AÇMAYI VADEDİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın, onu partiden ayıracağım" sözlerini hatırlatan Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Dünden itibaren bir tartışma var. ‘Tüzük meselesine nasıl bakıyorsunuz?’ diye. Sayın Genel Başkan tüzük kurultayını 3 hafta sonraya bıraktı. Ertelenmesi çok konuşuluyor. Partinin ve Türkiye'nin sorunlarına nasıl baktığımızı tutum belgesinde ifade ettik.

Bu belgenin ilerleyen sayfalarında tüzük değişikliği önerileri var. Örgütü çok bilen arkadaşlarımız yazdılar. Dün Genel Başkanımız tüzükle ilgili bazı ifadeler kullandı, yüzde 80’i bunun içinde var. Genel başkan seçildiğim takdirde, bu genel başkanın seçilmediği son seçim olacak. Burada birinci madde bu. CHP'nin genel başkanını bütün üyeler seçecek. Bizim örgütümüzü madden ve manen geliştirecek, örgütümüzü odağa alacak önerilerimiz var. Genel Başkanımızın kullandığı ifadeler içinde bizim önerimizin içinde olan ve benimsediği her şeyde ortaklaşıyoruz. İtiraz ettiğimiz şey, tüzüğün bir kez daha ertelenmesidir. Özgür Özel, 4 Kasım’da genel başkan olduğunda 5 Kasım'da yeni parti meclisi oluştuğunda 3 hafta sonra tüzük kurultayı yapılacak ve tutum belgesindeki önerilerin tamamı hayata geçirilecek.

Ama örneğin Sayın Genel Başkan diyor ki; 'Kurultayı yapacağız, kurultaydan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.' Birincisi, kimin genel başkan olacağına CHP’nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu bütün delegelerimiz zaten sağlayacak. Kurultayda bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakındandır. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil; babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum" diye konuştu.

CHP'NİN İTTİFAK POTANSİYELİNDE AŞINMA VAR

Özel, gazetecilerin ittifak sorusu üzerine ise "Birincisi şunu söyleyeyim. Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzülerek görüyoruz ki ittifak potansiyelinde bir aşınma var. Bunu biz söylemiyoruz. Söylemek bize düşmez. Ama hem geçmiş ittifak ortaklarından hem de toplumsal bir ittifakla ilgili itirazlar geliyor. Bir tanesi yaşanmışlıklardan, bir diğeri de ortaya çıkan gizli protokolden Zafer Partisi'yle. 'CHP'ye oy verirken, ‘Kemal beye oy verirken, Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığına vermek için mi verdik?’ diyen bir seçmen grubu var. CHP'de yaşanacak değişimin her iki ittifak alanında da yeni bir sayfa açacağımı ümit ediyoruz" dedi.

"30 İL BAŞKANI DESTEK VERİYOR"

Özel, adaylığını açıklamasından bu yana 30 kadar il başkanının kendisine destek verdiğini belirterek, "Bu yola çıktığımızda ilk başta milletvekili grubundan iki elin parmakları kadar insandık. Şimdi grubun yarısından fazlasıyla birlikteyiz. İlk başta doğrudan desteğini açıklayacak 3 il başkanı vardı, dün akşam Kastamonu'da çoğu Karadeniz ve İç Anadolu’dan 11 il başkanıyla toplantıdaydım. Her geçen gün giderek çoğalıyoruz. 30'a yakın il başkanımızın desteği, şu an söz konusu. Kurultay salonuna 35’le, 40’la 50 ile mi gideriz bilmem ama salondan 81 il başkanıyla çıkacağız. Kaç milletvekili destekliyor; önemli yok, 130 milletvekili ile çıkacağız" diye konuştu.

Özel'in ziyaret programına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer katıldı. Özel, Eskişehir programının ardından Bilecik’e geçti.

(DHA)





