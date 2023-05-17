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Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs planı belli oldu! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile masaya oturacak

17.05.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur stratejisini belirledi. Kampanya ekibi ile yollarını ayıran ve daha agresif bir dil kullanmayı planlayan Kılıçdaroğlu, "Bunlar PKK'lı" algısını yıkarak; AK Parti'ye Hüda Par üzerinden yüklenmeyi planlıyor. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile görüşmeyi planlayan CHP lideri, kalan 10 günde hem mevcut oyunu korumayı hem de güvenlik endişesi olan vatandaşların oyunu kazanmak istiyor.

Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs planı belli oldu! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile masaya oturacak

14 Mayıs seçimlerinde beklediği oy oranını alamayan ve yüzde 44.89 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 puan gerisinde kalan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur için harekete geçiyor. CHP içerisinden bir takım görevden almalar ve yeni atamalar ile 28 Mayıs startını veren Kılıçdaroğlu, kampanya ekibiyle de yollarını ayırdı.

"SANA SÖZ" KAMPANYASI YERİNE DAHA AGRESİF BİR DİL

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; 9 aydır sürdürülen 'Sana Söz Baharlar Gelecek" kampanyasında beklediği karşılığı bulamayan Kılıçdaroğlu, ikinci tur için daha agresif bir dil benimseyecek.

CHP'NİN İKİNCİ TUR PLANI

CHP'li üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü belirten Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisiyle ilgili detayları aktardı.

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Vatandaşların ekonomik durumdan çok güvenlik endişeleriyle sandıkta oy verdiğini tespit eden CHP, 28 Mayıs'taki seçimlere kadar "Bunlar PKK'lıdır" algısını yıkmak için çabalayacak.

AK PARTİ'YE KARŞI 'HÜDA PAR' STRATEJİSİ

AK Parti'yi Hüda Par-Hizbullah başlığıyla vurmayı planlayan CHP, Suriyeliler konusunu da sıcak tutacak.

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SİNAN OĞAN VE ÜMİT ÖZDAĞ İLE MASAYA OTURACAK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile bir araya gelerek masaya oturabileceği belirtildi. Saymaz'a konuşan CHP'li yetkili, Kılıçdaroğlu'nun bugün Oğan'ı arayabileceğini söylerken; Muharrem İnce ile ise temas kurulması beklenmiyor.

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