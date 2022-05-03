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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Suriyeli' yanıtı

03.05.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için yeni hazırlık yürütüldüğünü duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Suriyeli' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı bir programda 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için yeni hazırlık yürütüldüğünü duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projeyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU! 1 MİLYON SURİYELİ GERİ DÖNECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memursen ve Mehmed Akif İnan Vafkı ile 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında AFAD Koordinasyonunda 12 STK tarafından yapılan briket evlerin açılış ve teslimi törenine video mesajla katıldı. Erdoğan Suriyelilerin geri dönüşü için yeni hazırlık yürütüldüğünü duyurdu. Erdoğan'ın duyurduğu projeye göre 1 milyon Suriyeli ülkelerine gönüllü olarak geri dönecek.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni projeCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni proje

"YALANDAN PROJELERİNE HEPİMİZİN KARNI TOK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok."


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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP

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