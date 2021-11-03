Kılıçdaroğlu'ndan La Casa de Papel göndermesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Netflix dizisi La Casa de Papel'in tanıtım videosu paylaştı.

Netflix, dizinin tanıtım videosunu "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." notuyla duyurdu.

Kılıçdaroğlu da bu paylaşımı alıntılayarak,"Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" notunu düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef… https://t.co/3neXJffkVQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021

DİZİNİN KONUSU

La Casa de Papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesini ve İspanya Merkez Bankasını soymasını konu ediniyor.

