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Kılıçdaroğlu'ndan La Casa de Papel göndermesi

03.11.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fenomen dizi La Casa de Papel'in tanıtım videosunu paylaşarak seçim göndermesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan La Casa de Papel göndermesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Netflix dizisi La Casa de Papel'in tanıtım videosu paylaştı.

Netflix, dizinin tanıtım videosunu "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." notuyla duyurdu.

Kılıçdaroğlu da bu paylaşımı alıntılayarak,"Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" notunu düştü.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

DİZİNİN KONUSU

La Casa de Papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesini ve İspanya Merkez Bankasını soymasını konu ediniyor.

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seçim La Casa De Papel dizisi Kemal Kılıçdaroğlu
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