Kılıçdaroğlu'ndan Melih Bulu'ya sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya "Sen kendi hapishaneni kendin yaptın" diyerek sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

AYM'NİN GERGERLİOĞLU KARARI

"Ömer Faruk Gergerlioğlu bir tweeti paylaştı diye, yazdı diye değil paylaştı diye dokunulmazlığı kaldırıldı, ayakkabısını giymesine fırsat verilmeden gözaltına alındı, karakola götürüldü, Anayasa Mahkemesi karar alıp,’serbest bırakılsın’ dedi.Karar bağlayıcı. Ama Gergerlioğlu halen içeride.Hani haksızlık karşısında dilsiz şeytandı? Bu mu adalet.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ" TARTIŞMASI

Biz diyoruz ki kim, her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor açıklayın, mahkemeye verin diyoruz. Yapamıyorlar, ortaklar

MELİH BULU'YA TEPKİ

Boğaziçi Üniversitesi sanki Melih Bulu'nun özel hapishanesi. Öğrenciler, akademisyenler istemiyor. O bütün kapıları kapatmış. Gelenleri copluyorlar. Beyefendi içeride özgürüm ben diyor. Hayır efendim. Sen kendi hapishaneni kendin yaptın. Bir kişinin talimatı ile hareket ediyor. Zaten o bilim insanı değildir, aklını bir yerlere kiraya vermiş insandır. Kendi hapishanesini oluşturan insanların dışarıdan haberleri yoktur.

TEİAŞ ÖZELLEŞTİRMESİ TARTIŞMASI

TEKEL'i sattılar, arazileri sattılar, fabrikaları sattılar, bankaları sattılar. Cumhuriyet'in bütün birikimlerini sattılar. Şimdi para yok diyorlar. İşimiz var, çalışacağız. Sıra geldi TEİAŞ'ı satmaya. En karlı şirketlerden biri.



